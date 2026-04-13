Bí mật loại băng dính vá thân máy bay Boeing KC-135 trở về từ Trung Đông

Công nghệ bảo trì chuẩn mực

Trong nhiều bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội, những chiếc máy bay tiếp dầu Boeing KC-135 Stratotanker của Mỹ xuất hiện với các mảng “băng dính” dán trên thân hoặc gần cần tiếp nhiên liệu.

Theo nhiều nguồn tin, chiếc KC-135 có thể bị hư hại nhẹ do mảnh tên lửa gây ra khi Iran tấn công căn cứ Prince Sultan ở Ả Rập Xê út ngày 27/3.

Thực tế, thứ "băng dính" được nhìn thấy không phải là loại thông thường mà là vật liệu chuyên dụng trong ngành hàng không, thường được gọi là “speed tape” - một dạng băng dính phủ kim loại có khả năng chịu nhiệt, chịu lực và duy trì ổn định trong điều kiện bay tốc độ cao. Đây là vật tư được tiêu chuẩn hóa, nằm trong quy trình bảo trì chính thức của không quân nhiều nước, bao gồm cả Mỹ.

Các vết vá bằng speed tape trên máy bay. Ảnh Dvidshub

Loại băng này thường có lớp nền bằng nhôm, kết hợp với keo chịu nhiệt đặc biệt, cho phép bám chắc lên bề mặt thân máy bay, đồng thời không bị bong tróc dưới tác động của gió, áp suất và rung động trong quá trình bay. Quan trọng hơn, nó giúp duy trì tính khí động học của bề mặt, tránh làm tăng lực cản - yếu tố có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất và an toàn.

Trên KC-135, “speed tape” được sử dụng để xử lý nhanh các vết bong lớp phủ, khe hở nhỏ ở panel hoặc các điểm có dấu hiệu mỏi vật liệu. Những hư hại này không đủ nghiêm trọng để phải thay thế cấu kiện ngay lập tức, nhưng vẫn cần được xử lý để đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật trong quá trình khai thác.

Việc sử dụng “speed tape” trên máy bay quân sự được thực hiện hết sức cẩn trọng. Mỗi vị trí dán, kích thước và thời gian sử dụng đều phải tuân thủ quy định kỹ thuật nghiêm ngặt. Băng dán chỉ được áp dụng cho các khu vực không ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực chính và luôn đi kèm kế hoạch kiểm tra, thay thế định kỳ.

Trong nhiều trường hợp, các loại băng dính hàng không cao cấp hơn còn được sử dụng để niêm kín các tấm vỏ (tấm cấu kiện) trên thân hoặc cánh máy bay, chống ăn mòn và cho phép tháo lắp nhiều lần mà không làm hỏng bề mặt. Đây là những giải pháp được phát triển nhằm đáp ứng yêu cầu vận hành dài hạn trong môi trường khắc nghiệt.

Máy bay hơn 60 năm tuổi và bài toán duy trì sức mạnh

Một trong những lý do khiến hình ảnh “băng dính” xuất hiện thường xuyên trên KC-135 nằm ở chính tuổi đời của dòng máy bay này. KC-135 được đưa vào biên chế từ cuối thập niên 1950 và đến nay, nhiều chiếc vẫn tiếp tục hoạt động sau hơn sáu thập kỷ phục vụ.

Với một máy bay hoạt động cường độ cao như KC-135, liên tục bay đường dài, mang tải nhiên liệu lớn và thực hiện nhiệm vụ tiếp dầu trên không, các hiện tượng như mỏi kim loại, bong lớp sơn bảo vệ hay hở mép panel là điều khó tránh khỏi. Trong bối cảnh đó, việc sử dụng “speed tape” trở thành giải pháp hiệu quả để xử lý nhanh các vấn đề nhỏ, mà không cần đưa máy bay vào bảo dưỡng lớn ngay lập tức.

Quan trọng hơn, giải pháp này giúp duy trì tỷ lệ sẵn sàng chiến đấu - yếu tố sống còn với không quân Mỹ. Thay vì phải tháo dỡ, sửa chữa phức tạp và mất nhiều thời gian, các kỹ thuật viên có thể xử lý tại chỗ, đảm bảo máy bay nhanh chóng quay lại nhiệm vụ.

Máy bay tiếp dầu KC-135 với nhiều mảng “speed tape” trên thân. (Ảnh: X)

KC-135, dù đã phục vụ hơn 60 năm, vẫn là trụ cột trong năng lực tiếp dầu trên không của Mỹ - một năng lực đóng vai trò quyết định trong các chiến dịch quân sự hiện đại. Và để duy trì vai trò đó, không chỉ cần công nghệ tiên tiến, mà còn cần những giải pháp kỹ thuật tưởng như đơn giản nhưng được áp dụng đúng cách.