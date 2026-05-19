Cấm xe qua đèo Gia Bắc ở Lâm Đồng thời điểm nào?

Chiều 19/5, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng ra thông báo về việc tạm dừng đi lại trên tuyến Quốc lộ 28 đoạn Km43+500 – Km54+000 qua đèo Gia Bắc.

Sở đang phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan thi công khắc phục sạt lở trên tuyến đường trên. Để đảm bảo an toàn giao thông khi thi công, sau khi thống nhất với Phòng Cảnh sát giao thông – Công an tỉnh Lâm Đồng và UBND xã Sơn Điền, Sở Xây dựng thông báo phương án phân luồng, tổ chức giao thông như sau:

Cấm các phương tiện giao thông đi lại trên tuyến Quốc lộ 28 đoạn Km43+500 – Km54+000 qua đèo Gia Bắc từ 5h ngày 20/5.

Hướng dẫn đi lại từ các khu vực tỉnh Lâm Đồng cũ về tỉnh Bình Thuận cũ và ngược lạ: Khu vực tỉnh Lâm Đồng cũ từ Quốc lộ 20 đi theo tuyến Quốc lộ 28B hoặc Quốc lộ 55 hoặc đường B’Sa – Đa P’Loa (ĐT.717) để về tỉnh Bình Thuận.

Khu vực tỉnh Bình Thuận cũ từ cao tốc Bắc – Nam (đối với ô tô) hoặc Quốc lộ 1 đi theo Quốc lộ 28B hoặc Quốc lộ 55 hoặc đường B’Sa – Đạ P’Loa (ĐT.717) để về tỉnh Lâm Đồng.

Rạng sáng 19/5, đoạn Km51+900 Quốc lộ 28 xảy ra sạt lở, bùn đất tràn xuống lấp kín mặt đường; nguyên nhân là mưa lớn kéo dài và khu vực này đang thi công công trình xử lý sạt lở.

Sau sự cố nói trên, các phương tiện và người dân qua lại trên đèo Gia Bắc bị cản trở, giao thông chia cắt.

Ông Vũ Đức Nhuần, Chủ tịch UBND xã Sơn Điền (Lâm Đồng) cho biết chính quyền địa phương đang phối hợp với các đơn vị chức năng khắc phục các điểm sạt lở trên đèo Gia Bắc, Quốc lộ 28, để sớm thông xe trở lại.

Chính quyền cắt cử lực lượng chức năng ứng trực điều tiết giao thông, hướng dẫn phương tiện không di chuyển qua đèo Gia Bắc nhằm đảm bảo an toàn. Các đơn vị chức năng huy động nhân lực, phương tiện xử lý đất đá tràn xuống mặt đường để sớm khôi phục giao thông trên tuyến đường này.