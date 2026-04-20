Hơn 50% sinh viên Bách khoa làm việc trong doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài

Thông tin trên được PGS.TS Huỳnh Đăng Chính, Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, chia sẻ tại Ngày hội việc làm diễn ra ngày 19/4. Cụ thể, theo ông, trong số này, khoảng 10-15% sinh viên sẽ ra nước ngoài làm việc.

“Đây là nhóm thường có tốc độ thăng tiến nhanh, nhiều em đảm nhiệm vị trí quan trọng trong các tập đoàn, doanh nghiệp chỉ sau khoảng 3 tháng làm việc”, ông Chính chia sẻ.

Ông cho hay điều này cho thấy sinh viên Bách khoa có năng lực chuyên môn vững vàng, khả năng ngoại ngữ tốt và có thể thích nghi với môi trường toàn cầu.

Với nhóm còn lại, phần lớn lựa chọn làm việc tại doanh nghiệp trong nước hoặc khởi nghiệp. Khoảng 5–10% sẽ tiếp tục theo học bậc thạc sĩ, tiến sĩ trong và ngoài nước.

Sinh viên tham gia ngày hội việc làm. (Ảnh: Vietnamnet)

Về thu nhập, theo kết quả khảo sát sinh viên tốt nghiệp năm 2024 của Đại học Bách khoa Hà Nội, mức lương khởi điểm sinh viên mới ra trường nhận được trung bình khoảng 12–12,5 triệu đồng/tháng.

Mức lương cao nhất với sinh viên mới ra trường chủ yếu ở nhóm làm việc tại Nhật Bản, trung bình 23-25 man (khoảng 39-42 triệu đồng), có em nhận 28 man (gần 48 triệu đồng), chưa bao gồm các khoản phụ cấp.

Ông Chính cho hay để có được những kết quả đó, trong những năm qua, Đại học Bách khoa Hà Nội đã triển khai các chiến lược nhằm gia tăng tỷ lệ sinh viên tham gia thị trường lao động quốc tế.

“Quá trình làm việc trong môi trường toàn cầu không chỉ giúp người học tích lũy kinh nghiệm mà còn tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao có khả năng quay về đóng góp cho sự phát triển của đất nước”, ông Chính chia sẻ.

Đơn vị tuyển dụng phỏng vấn sinh viên. (Ảnh: Vietnamnet)

Là đại diện doanh nghiệp đến “săn” sinh viên tiềm năng, ông Maeda Ryota, Trưởng Bộ phận Phát triển sản phẩm, Công ty TNHH Công nghệ Máy văn phòng Kyocera Việt Nam cho hay công ty này luôn mong muốn tìm kiếm những ứng viên có thể gắn bó lâu dài và có tiềm năng trở thành lãnh đạo giỏi trong tương lai.

“Công ty đang tập trung phát triển các lĩnh vực liên quan đến AI và phần mềm. Vì vậy, chúng tôi mong tìm kiếm những ứng viên giỏi về lập trình hoặc có thế mạnh về thiết kế cơ khí, điện – điện tử để tham gia vào bộ phận phát triển sản phẩm. Ngoài ra, kỹ năng lãnh đạo cũng là một trong những điều công ty quan tâm”, ông Maeda Ryota nói.

Trong khi đó, bà Nguyễn Khánh Ly, Trưởng phòng cấp cao Bộ phận nhân sự tại Denso Việt Nam cho hay công ty luôn muốn tìm kiếm những ứng viên có nền tảng kiến thức kỹ thuật tốt, có tinh thần ham học hỏi và khả năng thích ứng với môi trường làm việc nhiều thách thức. Ngoài ra, với những công ty có yếu tố nước ngoài, ứng viên giỏi ngoại ngữ sẽ là một lợi thế.

“Hiện nay, mức lương cơ bản với sinh viên mới ra trường tại công ty là 11,5 triệu đồng. Nếu biết thêm tiếng Anh và tiếng Nhật, các em sẽ có thêm khoản phụ cấp khoảng 3 triệu đồng/tháng”, bà Ly cho biết.