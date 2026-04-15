Gia đình Hà Nội có 3 đời học Bách khoa, nhà cách cổng trường chỉ vài chục mét

Những ngày gần đây, câu chuyện về gia đình có ba thế hệ cùng theo học tại Đại học Bách khoa Hà Nội thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Bức ảnh chụp năm thành viên thuộc ba thế hệ đứng trước cổng trường khiến nhiều người tò mò, bởi tất cả đều từng là sinh viên của ngôi trường kỹ thuật này.

Người chia sẻ câu chuyện là Nguyễn Hùng Việt (sinh năm 1991), cựu sinh viên ngành Công nghệ thông tin. Điều đặc biệt là các thành viên trong gia đình đều sinh sống rất gần Đại học Bách khoa Hà Nội. Theo Nguyễn Hùng Việt, nhà của ông ngoại anh nằm trong khu chợ Bách khoa, cách trường khoảng 200 m. Còn ngôi nhà nơi anh đang sinh sống hiện chỉ cách cổng trường khoảng 40–50 m. Vì vậy, từ nhỏ anh đã quen với hình ảnh sinh viên và không khí học tập quanh khu vực Bách khoa.

“Nhà mình ngay sát trường Bách khoa. Từ nhỏ, mỗi ngày nhìn sinh viên ra vào trường, mình cũng hình dung một ngày nào đó sẽ bước qua cánh cổng ấy", anh Việt chia sẻ.

Truyền thống học tập của gia đình bắt đầu từ ông ngoại – sinh viên khóa 2 của Đại học Bách khoa Hà Nội. Ông thi đỗ đại học khi mới 16 tuổi và sau khi tốt nghiệp được giữ lại giảng dạy tại khoa Toán – Tin của trường.

Lần lượt từ trái qua phải: bác Nguyễn Chu Anh Tuấn - bố Nguyễn Chu Mạnh Hùng - Nguyễn Việt Hùng (nhân vật chia sẻ câu chuyện) - ông ngoại Nguyễn Tài Hào và em trai Nguyễn Hùng Thắng đều tốt nghiệp Đại học Bách Khoa Hà Nội. (Ảnh: NVCC)

Ông ngoại anh Việt là người có ảnh hưởng lớn đến định hướng học tập của các thế hệ sau. “Ông là người truyền cảm hứng cho cả gia đình theo đuổi con đường khoa học. Khi chúng tôi học những môn khó như toán cao cấp, ông vẫn thường giải thích lại rất tỉ mỉ", anh kể.

Đến thế hệ tiếp theo, bố của anh Việt và người bác sinh đôi tiếp tục theo học ngành kỹ thuật vô tuyến tại Đại học Bách khoa Hà Nội vào cuối thập niên 1970. Sau khi tốt nghiệp, bố anh làm việc trong lĩnh vực truyền hình, còn người bác công tác trong ngành kỹ thuật điện – điện tử của quân đội.

Năm 2009, hai anh em sinh đôi Nguyễn Hùng Việt và Nguyễn Hùng Thắng tiếp tục nối bước khi cùng trúng tuyển vào trường. Trong khi anh Việt theo học ngành Công nghệ thông tin, em trai lựa chọn ngành Điện tử viễn thông.

Bằng tốt nghiệp Bách Khoa của ba thế hệ trong gia đình anh Nguyễn Hùng Việt.

“Việc hai anh em cùng thi đỗ Bách khoa giống như một sự tiếp nối tự nhiên của gia đình. Với chúng tôi, đó vẫn là kết quả của nhiều năm học tập nghiêm túc', anh Việt nói.

Sau khi tốt nghiệp, cả hai sang Đức học thạc sĩ. Nguyễn Hùng Việt theo lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và robotics tại Đại học Kỹ thuật Munich. Thời gian học tập ở nước ngoài giúp anh tích lũy kinh nghiệm trong các lĩnh vực liên quan đến khoa học dữ liệu và học máy.

“Du học giúp mình nhìn rõ hơn giá trị của nền tảng kỹ thuật được học ở Bách khoa. Kiến thức nền rất quan trọng khi làm việc trong lĩnh vực AI", anh chia sẻ.

Nguyễn Hùng Việt trở về Việt Nam và đang làm việc trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và tham gia giảng dạy tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Theo anh, việc nhiều thế hệ trong gia đình cùng theo học một ngôi trường không phải là áp lực, mà là nguồn động lực để mỗi người cố gắng hơn.

Ba thế hệ cùng chụp ảnh lưu niệm ở cổng trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

“Bách khoa với gia đình tôi không chỉ là một ngôi trường, mà gần như là phần ký ức của nhiều thế hệ", anh Việt nói.

Câu chuyện về ba thế hệ cùng gắn bó với Đại học Bách khoa Hà Nội vì thế được nhiều người xem như một minh chứng cho sự tiếp nối của truyền thống học thuật trong một gia đình qua nhiều thập kỷ.