(VTC News) -

Trong cấu trúc của một ngôi nhà hiện đại, máy bơm tăng áp đóng vai trò luân chuyển và duy trì áp lực nước ổn định cho các thiết bị sinh hoạt. Tuy nhiên, mặt trái của thiết bị cơ khí này là những âm thanh ồn ào, từ tiếng rít của động cơ đến tiếng "tạch tạch" liên hồi mỗi khi mở vòi nước. Đứng ở góc độ khoa học môi trường, ô nhiễm tiếng ồn kéo dài sẽ gây căng thẳng thần kinh và ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng giấc ngủ.

Để giải quyết bài toán này, chúng ta không thể chỉ bịt kín thiết bị một cách cảm tính. Việc thấu hiểu bản chất vật lý của tiếng ồn sẽ giúp bạn đưa ra những phương án can thiệp từ cơ bản đến chuyên sâu một cách hiệu quả và an toàn nhất.

Mẹo chống ồn máy bơm tăng áp

Trước khi bắt tay vào xử lý, bạn cần chẩn đoán chính xác nguồn gốc của tiếng ồn. Âm thanh phát ra từ máy bơm tăng áp thường được chia thành ba nhóm nguyên nhân cốt lõi:

Thứ nhất là dao động cơ học và sự cộng hưởng. Khi cánh quạt và rô-to quay với tốc độ cao, máy bơm sẽ tạo ra một độ rung lắc nhất định. Nếu máy được bắt vít trực tiếp lên tường gạch hoặc sàn bê tông mà không có lớp đệm, các rung động này sẽ truyền thẳng vào kết cấu nhà, biến toàn bộ bức tường thành một màng loa khổng lồ khuếch đại âm thanh (hiện tượng cộng hưởng âm thanh).

Thứ hai là tiếng ồn từ hệ thống điều khiển. Tiếng "tạch tạch" chói tai mỗi khi đóng mở vòi nước xuất phát từ sự va đập của hai tiếp điểm bằng đồng bên trong rơ-le áp suất cơ học.

Thứ ba là suy hao cơ học và thủy động lực học. Vòng bi (bạc đạn) bị khô mỡ, mòn vỡ, hoặc hiện tượng búa nước khi áp lực dòng chảy thay đổi đột ngột cũng tạo ra tiếng rít và tiếng va đập lớn bên trong đường ống.

Trước khi bắt tay vào xử lý chống ồn cho máy bơm tăng áp, bạn cần chẩn đoán chính xác nguồn gốc của tiếng ồn. (Ảnh: WB)

Triệt tiêu sự cộng hưởng bằng đệm giảm chấn

Đây là phương pháp can thiệp vật lý đầu tiên, đơn giản nhưng mang lại hiệu quả lên tới 40% trong việc giảm ồn. Bằng cách chèn một vật liệu có tính đàn hồi giữa chân máy bơm và bề mặt tiếp xúc, chúng ta sẽ cắt đứt đường truyền của sóng cơ học, ngăn không cho dao động từ động cơ truyền vào tường hoặc sàn nhà.

Cách thực hiện: Bạn hãy mua các miếng đệm cao su đặc (độ dày từ 1 đến 2 cm) hoặc các lò xo giảm chấn chuyên dụng lắp vào 4 góc chân đế của máy bơm. Khi siết ốc cố định, lưu ý không siết quá chặt đến mức cao su bị bẹp rúm, mất đi tính đàn hồi. Ngoài ra, tại các vị trí ống nước kết nối với máy bơm, hãy sử dụng đai ôm ống có lót cao su để cố định đường ống vào tường, tránh hiện tượng ống nước rung lắc đập vào tường khi máy chạy.

Tinh chỉnh và nâng cấp rơ-le

Nếu nỗi ám ảnh của bạn là tiếng "tạch tạch" liên hồi, nguyên nhân nằm ở sự mất cân bằng áp suất khiến rơ-le đóng ngắt liên tục.

Xử lý rơ-le cơ: Bạn có thể dùng tua-vít mở nắp rơ-le (hình trụ tròn bằng nhựa trên thân máy). Bên trong sẽ có một con ốc vít điều chỉnh sức căng của lò xo. Khi mở vòi nước mà máy kêu lạch cạch liên tục, hãy vặn ốc ngược chiều kim đồng hồ từng chút một cho đến khi máy chạy êm, trơn tru. Lưu ý: Bắt buộc phải ngắt điện hoàn toàn trước khi thao tác để bảo đảm an toàn.

Nâng cấp rơ-le điện tử: Công nghệ cơ học cũ luôn đi kèm tiếng ồn. Để loại bỏ hoàn toàn tiếng "tạch tạch", các chuyên gia kỹ thuật khuyên bạn nên thay thế rơ-le cơ bằng rơ-le điện tử, cảm biến dòng chảy. Rơ-le điện tử hoạt động dựa trên bo mạch và cảm biến từ tính, quá trình đóng ngắt diễn ra hoàn toàn tĩnh lặng và không sinh ra tia lửa điện, đồng thời khắc phục được tình trạng cháy máy khi mất nước nhờ tính năng bảo vệ chạy khô.

Lắp đặt hộp tiêu âm để chống ồn máy bơm tăng áp

Đối với những máy bơm có công suất lớn và bản thân động cơ phát ra tiếng gầm gừ to, việc làm một chiếc hộp tiêu âm là giải pháp tiếp theo. Bạn có thể sử dụng các vật liệu như xốp XPS, ván gỗ ép tráng nilon, hoặc lót thêm mút tiêu âm hình trứng (mút hột gà) ở mặt trong để bọc kín máy bơm. Lớp mút cấu trúc dạng rãnh sẽ hấp thụ và triệt tiêu sóng âm, ngăn chúng phản xạ ra môi trường.

Lưu ý: Máy bơm khi hoạt động tỏa ra lượng nhiệt năng rất lớn. Nếu bạn bịt kín hoàn toàn bằng hộp cách âm, động cơ sẽ bị "om nhiệt" và dẫn đến chập cháy lớp men cách điện của cuộn dây đồng. Do đó, hộp cách âm bắt buộc phải được thiết kế lỗ thông gió, hoặc tốt nhất là lắp thêm một chiếc quạt hút mùi mini (quạt tản nhiệt) để duy trì luồng khí đối lưu làm mát cho lốc máy.

Hộp cách âm hay hộp tiêu âm là giải pháp nhiều người áp dụng. (Ảnh: WH)

Mẹo chống ồn toàn diện: Dùng máy bơm inverter

Nếu thiết bị hiện tại đã quá cũ và bạn đang có ngân sách dư dả, việc loại bỏ máy bơm truyền thống và nâng cấp lên máy bơm tăng áp tích hợp công nghệ biến tần (inverter) là giải pháp hoàn hảo và mang tính thời đại nhất.

Khác với máy bơm thường chỉ có hai trạng thái bật 100% công suất hoặc tắt, máy bơm biến tần sở hữu bộ vi xử lý thông minh. Nó tự động điều chỉnh vòng quay của động cơ tỷ lệ thuận với lượng nước bạn sử dụng. Khi bạn mở một vòi nước nhỏ, máy sẽ chạy "rè rè" ở mức công suất rất thấp và gần như không phát ra tiếng động. Khi mở nhiều vòi, máy mới tăng tốc.

Bên cạnh đó, công nghệ khởi động mềm giúp động cơ tăng tốc và giảm tốc từ từ, loại bỏ hoàn toàn hiện tượng búa nước giật cục. Kết hợp với thiết kế buồng bơm đa tầng cánh, máy bơm biến tần hiện nay được xem là đỉnh cao của sự tĩnh lặng, mang lại trải nghiệm như thiết bị đang tàng hình trong ngôi nhà bạn.