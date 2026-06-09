(VTC News) -

Trong quá trình chăm sóc trang phục hàng ngày, bàn ủi (bàn là) bị dính mảng cháy đen là sự cố rất phổ biến. Hiện tượng này xảy ra khi nhiệt độ của mặt đế kim loại vượt quá giới hạn chịu nhiệt của các loại sợi tổng hợp như polyester, nylon, mút xốp hoặc hồ cứng trên bề mặt vải. Dưới tác động của nhiệt năng cao, các sợi vải này bị nóng chảy, sau đó cacbon hóa và bám chặt vào bề mặt kim loại tạo thành một màng keo đen cứng ngắc.

Phản xạ tự nhiên của nhiều người dùng là rút điện và dùng dao cạo, miếng chà xoong nồi bằng thép để cạy mảng bám. Tuy nhiên, đây là sai lầm nghiêm trọng về mặt kỹ thuật. Hầu hết các bàn ủi hiện đại đều được phủ một lớp chống dính siêu mỏng. Việc sử dụng ngoại lực từ vật cứng sẽ làm xước và bong tróc vĩnh viễn lớp bảo vệ này, khiến bàn ủi mất đi khả năng trượt êm, phân bổ nhiệt kém và dễ dàng làm cháy quần áo nặng hơn ở những lần sử dụng sau.

Các mẹo làm sạch bàn ủi bị cháy, bám đen

Thay vì dùng vũ lực cơ học, việc ứng dụng các phản ứng hóa sinh và vật lý cơ bản từ những nguyên liệu có sẵn trong nhà sẽ giúp bạn giải quyết triệt để vấn đề này.

Mẹo làm sạch bàn ủi bằng bộ đôi baking soda và giấm trắng sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người thao tác. Ảnh: QQ

Thuốc Paracetamol

Nghe có vẻ phi lý, nhưng viên thuốc giảm đau hạ sốt Paracetamol (Acetaminophen) lại là dung môi sinh học giải quyết vết cháy đen trên bàn ủi hiệu quả và nhanh chóng nhất được các chuyên gia đánh giá cao. Khi tiếp xúc với bề mặt kim loại đang nóng, viên thuốc Paracetamol không bị cháy mà sẽ nóng chảy thành một dạng chất lỏng có đặc tính dung môi. Chất lỏng này lập tức phản ứng với lớp vết cháy của quần áo, làm nới lỏng các liên kết kết dính của vết cháy khỏi lớp chống dính.

Cách thực hiện:

- Cắm điện và bật bàn ủi ở mức nhiệt độ cao nhất.

- Dùng một chiếc nhíp y tế gắp chặt viên thuốc Paracetamol, tuyệt đối không dùng tay không để tránh bỏng.

- Chà xát trực tiếp viên thuốc lên những mảng bám đen. Bạn sẽ thấy viên thuốc tan chảy đến đâu, mảng đen sẽ hóa lỏng và trượt đi đến đó.

- Dùng một chiếc khăn vải cotton dày hơi ẩm một chút, cẩn thận lau sạch lớp dung dịch vừa tan ra. Lặp lại cho đến khi bề mặt sáng bóng hoàn toàn.

Dùng baking soda và giấm trắng

Đối với những vết cháy đã để quá lâu, vón cục dày và cứng, phương pháp làm sạch nguội bằng bộ đôi baking soda và giấm trắng sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người thao tác. Khi baking soda hòa quyện cùng axit axetic trong giấm, chúng tạo ra phản ứng giải phóng khí CO2 sủi bọt. Hàng triệu bọt khí này len lỏi vào các khe hở của vết cháy, phá vỡ cấu trúc hóa học của mảng bám. Đồng thời, cấu trúc bột mịn của baking soda đóng vai trò như một chất mài mòn vi mô, cọ xát lớp cặn bẩn mà không đủ độ cứng để làm xước mặt đế kim loại.

Cách thực hiện:

- Rút phích cắm điện, đảm bảo bàn ủi hoàn toàn nguội.

- Pha baking soda với một chút nước hoặc giấm trắng theo tỷ lệ 2:1 để tạo thành một hỗn hợp sền sệt.

- Đắp hỗn hợp này lên các khu vực bị cháy đen, để ủ trong khoảng 10 đến 15 phút.

- Dùng một chiếc khăn sợi ẩm, chà xát nhẹ nhàng theo chuyển động tròn để bóc tách mảng bám, sau đó lau sạch lại bề mặt.

Dùng muối hạt và giấy sáp

Nếu bạn không có các hóa chất trên, nguyên lý ma sát vật lý kết hợp nhiệt năng từ muối hạt cũng là một lựa chọn thông minh để làm sạch bàn ủi bị cháy, bám đen.

Khi bàn ủi nóng trượt qua bề mặt muối, nhiệt lượng sẽ làm mềm mảng bám. Lúc này, các tinh thể muối thô có hình khối đặc thù đóng vai trò như những chiếc răng cưa li ti bám lấy phần keo dính đang chảy ra và kéo chúng rời khỏi mặt đế bàn ủi. Quan trọng là cấu trúc của hạt muối mềm hơn kim loại nên không gây ra vết xước.

Muối hạt và giấy sáp cũng là những thứ dễ kiếm giúp làm sạch bàn ủi. Ảnh: WH

Cách thực hiện:

- Trải một tờ giấy sáp (giấy nến nướng bánh) hoặc giấy báo lót lên mặt bàn để ủi.

- Rắc một lớp muối hạt thô (muối biển hạt to) lên mặt giấy.

- Bật bàn ủi ở mức nhiệt cao nhất, tắt hoàn toàn chế độ phun hơi nước.

- Di chuyển bàn ủi qua lại trên lớp muối theo quỹ đạo vòng tròn với lực ép nhẹ. Các vết bẩn sẽ từ từ bong ra và dính chặt vào các hạt muối.

Lưu ý khi làm sạch bàn ủi bị cháy, bám đen

Việc làm sạch bề mặt chỉ là bước giải quyết hậu quả. Để bàn ủi duy trì hiệu suất tối ưu và tránh lặp lại tình trạng cháy xém, bạn cần tuân thủ các nguyên tắc vận hành sau khi làm sạch bàn ủi bị cháy, bám đen:

- Trong quá trình làm sạch bằng baking soda hoặc kem đánh răng, các vật liệu này rất dễ lọt vào các lỗ phun hơi nước. Hãy dùng một chiếc tăm bông nhúng chút giấm ngoáy sạch các lỗ xả hơi. Nếu lỗ hơi bị tắc, áp suất bên trong lồng nén sẽ tăng cao gây rò rỉ nước, hoặc phun ra cặn bẩn làm ố vàng quần áo trắng.

- 90% nguyên nhân gây cháy bàn ủi đến từ việc chọn sai mức nhiệt. Hãy tập thói quen phân loại quần áo trước khi ủi. Bắt đầu ủi từ những loại vải mỏng, chịu nhiệt kém (Lụa, Voan, Sợi tổng hợp) ở mức nhiệt thấp nhất, sau đó mới tăng dần nhiệt độ để ủi các chất liệu dày hơn.

- Sau mỗi lần ủi xong, khi bàn ủi đã rút điện còn hơi ấm, hãy dùng một chiếc khăn ẩm lau nhẹ qua mặt đế. Thao tác mất chưa tới 10 giây này sẽ dọn dẹp các xơ vải li ti chưa kịp cacbon hóa, giúp mặt đế luôn trơn láng.