Xem nghệ nhân xứ Huế biến lá bàng rừng thành tác phẩm nghệ thuật, thu tiền triệu

"Tôi từng làm nhiều nghề như vẽ tranh, đục đẽo gỗ nhưng không ổn định nên luôn trăn trở tìm hướng đi mới. Sau khi xem một đoạn phim về nón lá, tôi bắt đầu thử nghiệm nhiều loại lá khác nhau như bồ đề, vả, môn, sake… nhưng đều thất bại. Chỉ khi được bạn bè gợi ý về lá bàng rừng, ông không ngại đường xa, vượt gần 30km rồi đi bộ cả tiếng vào vùng núi Bình Điền (TP Huế) để tìm nguyên liệu, từ đó mở ra hành trình làm nón bằng xương lá bàng...", nghệ nhân Võ Ngọc Hùng chia sẻ.