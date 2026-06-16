Top 10 vũ khí siêu vượt âm đáng gờm nhất thế giới hiện nay

(VTC News) -

Trong nhiều thập kỷ, tên lửa đạn đạo liên lục địa được xem là đỉnh cao của công nghệ tấn công tầm xa. Tuy nhiên, sự xuất hiện của các vũ khí siêu vượt âm đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc chơi. Không chỉ bay với tốc độ gấp nhiều lần âm thanh, các hệ thống này còn có thể cơ động trên quỹ đạo bay, khiến các lá chắn phòng thủ hiện nay gặp nhiều khó khăn trong việc phát hiện và đánh chặn.

Nga, Trung Quốc và Mỹ hiện là ba quốc gia dẫn đầu trong cuộc đua này, trong khi nhiều cường quốc khác cũng đang tăng tốc phát triển các chương trình riêng. Dưới đây là 10 vũ khí siêu vượt âm được đánh giá đáng gờm nhất thế giới hiện nay.

TAYFUN Block 4. Ảnh TWZ

10. TAYFUN Block 4 (Thổ Nhĩ Kỳ)

TAYFUN Block 4 là bước tiến mới nhất của ngành công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ. Hệ thống được giới thiệu năm 2026 với tầm bắn trên 1.000 km và tốc độ siêu vượt âm trong giai đoạn cuối hành trình. Điểm đáng chú ý là tên lửa có khả năng cơ động theo quỹ đạo bán đạn đạo, làm tăng đáng kể khả năng xuyên thủng các hệ thống phòng không hiện đại.

9. HACM (Mỹ)

Tên lửa hành trình siêu vượt âm HACM là chương trình đang được Mỹ đẩy mạnh nhằm trang bị cho các tiêm kích thế hệ mới. Khác với nhiều loại vũ khí siêu vượt âm sử dụng phương thức lướt, HACM sử dụng động cơ scramjet cho phép duy trì tốc độ cực cao trong suốt hành trình bay. Đây được xem là một trong những dự án trọng điểm của Không quân Mỹ trong thập niên này.

BrahMos-II. Ảnh Missile Defense

8. BrahMos-II (Ấn Độ - Nga)

Dù chưa chính thức đưa vào trang bị, BrahMos-II vẫn được xem là một trong những dự án siêu vượt âm đáng chú ý nhất thế giới. Phiên bản mới được kỳ vọng đạt tốc độ từ Mach 7 đến Mach 8, nhanh gấp đôi BrahMos hiện nay. Nếu thành công, đây sẽ là một trong những tên lửa chống hạm nguy hiểm nhất từng được chế tạo.

7. Kh-95 (Nga)

Kh-95 là tên lửa hành trình siêu vượt âm thế hệ mới đang được Nga phát triển cho các máy bay ném bom chiến lược. Nhiều nguồn tin cho rằng loại vũ khí này sẽ trở thành đối tác tác chiến của oanh tạc cơ Tu-160M và PAK DA trong tương lai. Dù thông số chi tiết vẫn được giữ kín, Kh-95 được kỳ vọng có tầm bắn rất xa cùng khả năng xuyên thủng các hệ thống phòng thủ hiện đại.

DF-27. Ảnh MW

6. DF-27 (Trung Quốc)

DF-27 là một trong những chương trình tên lửa bí ẩn nhất của Trung Quốc. Các đánh giá phương Tây cho rằng hệ thống này có thể mang phương tiện lướt siêu vượt âm và đạt tầm bắn từ 5.000 đến 8.000 km, đủ sức bao phủ phần lớn khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

5. Dark Eagle (Mỹ)

Dark Eagle, hay Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW), là vũ khí siêu vượt âm trên bộ đầu tiên của quân đội Mỹ. Hệ thống sử dụng phương tiện lướt siêu vượt âm Common Hypersonic Glide Body, có tầm bắn khoảng 2.800 km và tốc độ được cho là lên tới Mach 17. Mỹ coi đây là công cụ chủ lực để đối phó các hệ thống chống tiếp cận của đối thủ trong tương lai.

Tên lửa Kinzhal. Ảnh Wikipedia

4. Kinzhal (Nga)

Kinzhal là một trong những vũ khí siêu vượt âm đầu tiên được Nga đưa vào hoạt động thực tế. Tên lửa được phóng từ máy bay MiG-31K hoặc Tu-22M3M, có tốc độ khoảng Mach 10 và tầm bắn trên 2.000 km. Khả năng cơ động ở tốc độ cao giúp Kinzhal trở thành mục tiêu rất khó đánh chặn.

3. DF-17 (Trung Quốc)

DF-17 là hệ thống tên lửa siêu vượt âm đầu tiên trên thế giới được triển khai với quy mô lớn. Loại tên lửa này mang theo phương tiện lướt DF-ZF, có khả năng cơ động mạnh trong giai đoạn cuối hành trình và được thiết kế để xuyên thủng các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại. Với tầm bắn từ 1.800 đến 2.500 km, DF-17 được xem là một trong những vũ khí chủ lực của Lực lượng Tên lửa Trung Quốc.

2. Zircon (Nga)

Zircon là tên lửa hành trình siêu vượt âm đầu tiên trên thế giới được triển khai trên tàu chiến và tàu ngầm. Vũ khí này đạt tốc độ khoảng Mach 8-9 và có tầm bắn trên 1.000 km. Khả năng tấn công cả mục tiêu trên biển lẫn trên bộ khiến Zircon trở thành một trong những loại tên lửa nguy hiểm nhất hiện nay.

Hệ thống tên lửa Avangard. Ảnh Missile Threat

1. Avangard (Nga)

Đứng đầu danh sách là Avangard, phương tiện lướt siêu vượt âm chiến lược của Nga. Sau khi được tên lửa đạn đạo đưa lên độ cao lớn, Avangard có thể lao xuống mục tiêu với tốc độ được cho là từ Mach 20 đến Mach 27, đồng thời liên tục thay đổi quỹ đạo bay để tránh đánh chặn. Đây là một trong số ít hệ thống siêu vượt âm đã được triển khai trực chiến và được nhiều chuyên gia đánh giá là vũ khí siêu vượt âm đáng gờm nhất hiện nay.

Sự phát triển của các vũ khí siêu vượt âm đang tạo ra một cuộc cạnh tranh chưa từng có giữa các cường quốc quân sự. Nga hiện là quốc gia sở hữu nhiều hệ thống tác chiến siêu vượt âm nhất đã được triển khai, trong khi Trung Quốc đang mở rộng nhanh chóng năng lực của mình với DF-17 và các chương trình thế hệ mới. Mỹ dù khởi động chậm hơn nhưng đang đầu tư hàng chục tỷ USD cho Dark Eagle, HACM và nhiều dự án khác nhằm thu hẹp khoảng cách.

Trong bối cảnh công nghệ phòng thủ tên lửa thế giới ngày càng bị thách thức, nhiều chuyên gia nhận định vũ khí siêu vượt âm sẽ tiếp tục là một trong những lĩnh vực quyết định cán cân sức mạnh quân sự toàn cầu trong nhiều năm tới.