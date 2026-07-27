Hai lô mỹ phẩm tắm gội bị thu hồi khẩn

(VTC News) -

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc hai lô mỹ phẩm gồm Gel tắm gội toàn thân Oatrum và Xông tắm gội cho bà mẹ sau sinh Tabame Pro, do không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật.

Lô sản phẩm đầu tiên bị thu hồi là Gel tắm gội toàn thân Oatrum, tuýp 150 ml, số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 563/25/CBMP-TN. Sản phẩm thuộc lô 10122025, sản xuất ngày 10/12/2025, hạn dùng đến 9/12/2028.

Theo thông tin trên nhãn, Công ty TNHH Dược Nhân Hưng là đơn vị đưa sản phẩm ra thị trường, còn Công ty TNHH Dược phẩm Dakori là đơn vị sản xuất.

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy mẫu sản phẩm không đạt tiêu chuẩn về giới hạn vi sinh vật. Mẫu được lấy tại một quầy thuốc ở tỉnh Quảng Ngãi.

Lô sản phẩm thứ hai là Xông tắm gội cho bà mẹ sau sinh Tabame Pro, hộp một chai 400 ml, số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 23/25/CBMP-QN. Sản phẩm thuộc lô 300326, sản xuất ngày 30/3/2026, hạn dùng đến 30/3/2029.

Đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường là Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Dược phẩm Anh Minh, trong khi Công ty TNHH Dược phẩm Xanh ĐT là đơn vị sản xuất.

Mẫu kiểm nghiệm của lô sản phẩm này cũng không đạt yêu cầu về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật.

Mẫu kiểm nghiệm của lô sản phẩm không đạt yêu cầu về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật. (Ảnh minh hoạ)

Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố khẩn trương thông báo tới các cơ sở kinh doanh và sử dụng mỹ phẩm dừng ngay việc phân phối, sử dụng hai lô sản phẩm nói trên, đồng thời trả lại cho đơn vị cung ứng để thực hiện thu hồi.

Các địa phương cũng được giao tăng cường kiểm tra, giám sát việc thu hồi, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định.

Đối với các doanh nghiệp liên quan, Cục Quản lý Dược yêu cầu phải gửi thông báo thu hồi tới toàn bộ hệ thống phân phối, tiếp nhận và tiêu hủy các lô mỹ phẩm không đạt chất lượng, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện về Cục trước ngày 20/8.

Sở Y tế TP.HCM, Tây Ninh và Quảng Ninh có trách nhiệm giám sát quá trình thu hồi, tiêu hủy, kiểm tra việc chấp hành các quy định về sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm của các doanh nghiệp liên quan, xử lý vi phạm nếu có và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước ngày 5/9.