Từ chối kỹ thuật để học Ngoại thương, nữ sinh xứ Thanh tốt nghiệp xuất sắc

Là học sinh Trường THPT Quảng Xương 1, Thuần từng xác định theo đuổi lĩnh vực kỹ thuật. Với thế mạnh ở các môn tự nhiên, cô trúng tuyển sớm vào nhiều trường đại học, trong đó có Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Ngoại thương và một trường đại học sư phạm. Từng định lựa chọn theo học ngành kỹ thuật tại Bách khoa thế nhưng trước ngưỡng cửa đại học, cô lại quyết định đổi hướng. Trong quá trình tìm hiểu, cô được một người chị giới thiệu về ngành Kinh tế quốc tế của Đại học Ngoại thương. Chương trình đào tạo cùng định hướng nghề nghiệp khiến Thuần thay đổi lựa chọn. Gia đình cũng là chỗ dựa để cô yên tâm theo đuổi lựa chọn của mình. Theo nữ sinh, mẹ luôn ủng hộ cô trong việc học, từ ngoại ngữ, kỹ năng đến các khóa học chuyên môn và chọn trường, chọn ngành. Nhìn lại, cô cho rằng đó là quyết định đúng đắn nhất của tuổi 18.