Chuẩn bị xét xử vụ án 'xách tay' hàng trăm viên kim cương từ Ấn Độ vào Việt Nam

(VTC News) -

Trước đó, Tòa án Nhân dân TP.HCM (TAND TP.HCM) dự kiến mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ buôn lậu kim cương xuyên quốc gia từ Ấn Độ về Việt Nam vào ngày 15/7. Tuy nhiên, phiên tòa phải hoãn sau khi luật sư bào chữa cho bị cáo Shaileshkumar Hareshbhai Prajapati có đơn đề nghị.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM, không chỉ buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, khi vụ việc bị phát hiện, đối tượng đã dàn dựng kịch bản chạy án, và tiếp tục rơi vào bẫy lừa đảo.

Một lượng lớn kim cương "xách tay" từ Ấn Độ vào Việt Nam

Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM cho biết từ đầu năm 2023, với mục đích buôn bán trái phép kim cương từ Ấn Độ vào Việt Nam, Shah Hemantkumar Sureshkumar (sinh năm 1988, tên thường gọi Sunny - Quốc tịch Ấn Độ), gặp và thỏa thuận với Nguyễn Thị Linh (54 tuổi, ngụ TP.HCM), thiết lập đường dây buôn lậu kim cương.

Sau đó, Linh cùng Shaileshkumar Hareshbhai Prajapati - nhân viên của Shah Hemantkumar Sureshkumar - tham gia các hội nhóm trên Facebook để tìm kiếm khách hàng có nhu cầu mua kim cương tại Việt Nam.

Tang vật trong vụ án buôn lậu. (Ảnh: CACC)

Khi khách hàng đồng ý mua và chuyển tiền cọc vào tài khoản của Linh, Shah Hemantkumar Sureshkumar tại Ấn Độ sẽ cung cấp nguồn kim cương.

Sau đó, Shaileshkumar Hareshbhai Prajapati trực tiếp đem kim cương từ Ấn Độ đến TP.HCM giao cho Linh, không qua khai báo hải quan, để Linh giao bán theo danh sách đã được cung cấp.

Trị giá hàng hoá tính theo USD, quy đổi theo tỷ giá USD/VNĐ, được Linh xác định hàng ngày trên trang web www.vangsaigon.vn.

Khách hàng thanh toán bằng tiền mặt, hoặc chuyển khoản cho Nguyễn Thị Linh thông qua nhiều tài khoản đứng tên Linh và người khác.

Với số kim cương được khách đặt trước nhưng không lấy hàng, Linh tiếp tục chào bán cho những khách hàng khác. Toàn bộ việc bán kim cương cho khách do Linh thực hiện bằng giao trực tiếp hoặc gửi đi tỉnh xa bằng xe khách.

Tiền bán kim cương có được, Nguyễn Thị Linh chuyển cho Shah Hemantkumar Sureshkumar thông qua các tài khoản Sureshkumar chỉ định. Linh được hưởng 0,1% trên tổng giá trị lô hàng.

Còn Shaileshkumar không được hưởng lợi theo từng chuyến hàng, mà được trả lương tương đương 6 triệu đồng/tháng.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, từ tháng 8/2023 đến tháng 10/2024, Shaileshkumar đã 5 lần nhập cảnh từ Ấn Độ vào Việt Nam, mang theo số lượng đặc biệt lớn kim cương các loại, không khai báo hải quan giao toàn bộ cho Nguyễn Thị Linh để bán cho khách hàng.

Chỉ trong 4 chuyến vận chuyển, đã có 762 viên kim cương được "xách tay" trót lọt vào bán tại Việt Nam. (Ảnh minh họa)

Cụ thể lần thứ nhất, Shaileshkumar nhập cảnh ngày 20/10/2023, mang theo 233 viên kim cương giao cho Nguyễn Thị Linh để bán cho khách hàng.

Lần thứ hai, Shaileshkumar nhập cảnh ngày 20/12/2023, mang theo 198 viên kim cương giao cho Nguyễn Thị Linh để bán.

Lần thứ ba, Shaileshkumar nhập cảnh ngày 5/9/2024, mang theo 167 viên kim cương giao cho Nguyễn Thị Linh bán.

Lần thứ tư, Shaileshkumar nhập cảnh ngày 8/10/2024, mang theo 164 viên kim cương giao cho Nguyễn Thị Linh để bán cho khách hàng.

Tính trong 4 chuyến, đã có 762 viên kim cương được "xách tay" trót lọt vào bán tại Việt Nam.

Sáng 23/10/2024, Shaileshkumar Hareshbhai Prajapati nhập cảnh từ Ấn Độ vào Việt Nam, mang theo 715 viên kim cương các loại chia thành 10 gói nhỏ cất giấu trong vali (số thẻ hành lý IP 924900), không khai báo hải quan.

Khi qua máy soi chiếu, Shaileshkumar Hareshbhai Prajapati bị tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM phối hợp với Đội thủ tục Hành lý nhập khẩu Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Công an quận Tân Bình (nay là Công an TP.HCM) phát hiện, bắt giữ.

Kết quả giám định, định giá xác định Shaileshkumar đã mang theo 715 viên kim cương các loại. Bao gồm 503 viên kim cương thiên nhiên và 212 viên kim cương tổng hợp (CVD), với tổng trị giá hơn 6,84 tỷ đồng.

Shaileshkumar khai nhận vận chuyển số kim cương này từ Ấn Độ qua Việt Nam để giao cho Linh như những lần trước đây.

Linh cho biết ngoài Shailehskumar thì Linh còn nhận kim cương của nhiều người, là nhân viên của Shah Hemantkumar Sureshkum, nhưng không nhớ nhân thân lai lịch và cách thức liên lạc.

Lòng vòng chạy án

Khi bị bắt quả tang, Shaileshkumar báo cho Shah Hemantkumar Sureshkumar biết sự việc. Shah Hemantkumar Sureshkumar thông báo cho Linh. Vì lo sợ nên Nguyễn Thị Linh đã đi khỏi nơi cư trú.

Sau đó, Linh liên hệ Lý Thị Ngọc Nga đề nghị giúp Shaileshkumar được tại ngoại, hoặc thả về nước sớm; tìm luật sư và giúp cho Linh được giảm nhẹ.

Lý Thị Ngọc Nga biết bản thân không giúp được nhưng giới thiệu Lý Thị Ngọc Bích (em ruột của Nga) giúp Linh.

Ngày 31/10/2024, Linh đến quán cà phê gặp Bích và luật sư.

Sau khi trao đổi với luật sư, Lý Thị Ngọc Bích hứa hẹn riêng với Linh sẽ tìm người liên hệ cán bộ thụ lý vụ án lo cho Nguyễn Thị Linh chỉ bị xử phạt hành chính, hoặc án treo và giúp Shaileshkumar được tại ngoại. Bích đồng thời đề nghị Nguyễn Thị Linh chuẩn bị tiền để lo việc chạy án.

Tin theo hứa hẹn của Bích, Nguyễn Thị Linh liên hệ mượn 1,2 tỷ đồng từ người quen và đưa Bích cất giữ, vì Linh sắp trình diện Cơ quan Công an.

Ngày 7/11/2024, khi nhận giấy triệu tập của Cơ quan điều tra, nhận thấy Bích không thực hiện việc “chạy án” theo thỏa thuận, Linh trình báo toàn bộ sự việc.

Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh, triệu tập Lý Thị Ngọc Bích. Bích sau đó làm đơn đầu thú gửi Cơ quan điều tra. Cơ quan điều tra cũng đã thu giữ số tiền 1,05 tỷ đồng Bích chiếm đoạt (150 triệu trước đó Bích đã thanh toán chi phí thuê luật sư bảo vệ pháp lý cho Linh).

Cáo trạng thể hiện vụ án “Buôn lậu” do Shaileshkumar Hareshbhai Prajapati và Nguyễn Thị Linh thực hiện.

Vụ án “Đưa hối lộ” do Nguyễn Thị Linh thực hiện và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do Lý Thị Ngọc Bích thực hiện; vụ "Môi giới hối lộ” do Lý Thị Ngọc Nga thực hiện.