(VTC News) -

Giá vàng tăng lên mức cao nhất gần 1 tuần sau khi xuất hiện thông tin Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận sơ bộ nhằm chấm dứt xung đột và từng bước khôi phục hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz.

Thông tin này khiến giá dầu giảm mạnh, qua đó làm suy yếu lo ngại lạm phát leo thang và giảm áp lực lên chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Giới phân tích cho rằng thị trường đang dần giảm kỳ vọng về khả năng Fed tiếp tục nâng lãi suất khi giá dầu hạ nhiệt. Đây là yếu tố hỗ trợ tích cực cho vàng trong ngắn hạn.

Giá vàng hôm nay 16/6: Tiếp tục tăng, lên mức cao nhất 1 tuần qua. (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, đồng USD cũng giảm xuống mức thấp nhất trong khoảng 10 ngày trở lại đây, giúp vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, xác suất Fed nâng lãi suất trong cuộc họp tháng 12 hiện chỉ còn khoảng 53%, giảm đáng kể so với mức 69% được ghi nhận vào tuần trước.

Giới đầu tư hiện đang hướng sự chú ý tới cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed trong tuần này. Đây được xem là yếu tố có thể quyết định xu hướng tiếp theo của thị trường vàng.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 16/6, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 148 triệu đồng/lượng (mua) - 150,5 triệu đồng/lượng (bán), tăng 4- 3,5 triệu đồng/lượng (mua - bán) so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 148 triệu đồng/lượng (mua) - 150,5 triệu đồng/lượng (bán), tăng triệu 4,5 triệu đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.311 USD/ounce, tăng 20 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Theo nhận định của một số chuyên gia, tuần tới sẽ có nhiều cuộc họp của các ngân hàng trung ương thuộc nhóm G10, trong đó chỉ Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) được kỳ vọng nâng lãi suất.

Đồng thời, đây cũng là cuộc họp đầu tiên của Fed dưới sự chủ trì của tân Chủ tịch Kevin Warsh, cùng với việc công bố biểu đồ dự báo lãi suất mới. Và nếu giá vàng "tạo đáy" mới, đó có thể là cơ hội để các nhà đầu tư gia tăng tỷ trọng nắm giữ.

Trong khi đó, một số chuyên gia khác lại dự báo giá vàng sẽ tăng. Dù xác suất chưa thực sự áp đảo nhưng nhiều khả năng vàng đã hình thành vùng đáy ngắn hạn. Khi xung đột Mỹ và Iran dần hạ nhiệt, đồng USD sẽ giảm vai trò tài sản trú ẩn an toàn, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho vàng.

Bên cạnh đó, giá dầu giảm cũng sẽ làm giảm áp lực buộc các ngân hàng trung ương phải tiếp tục nâng lãi suất. Kịch bản này chưa đủ để tạo ra một đợt tăng mạnh ngay lập tức nhưng vẫn khiến giá vàng có thể sẽ cao hơn thay vì thấp hơn.