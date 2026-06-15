Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Công tác tư tưởng phải chủ động, hiệu quả

Chiều 15/6 tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho ý kiến về Đề án Chiến lược công tác tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Đánh giá cao sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khi xây dựng được dự thảo Đề án tương đối toàn diện, có nhiều điểm mới về tư duy, cách tiếp cận và giải pháp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, việc xây dựng Chiến lược công tác tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số là yêu cầu khách quan, cấp thiết và có ý nghĩa lâu dài.

Vấn đề đặt ra hiện nay không chỉ là đổi mới một số phương thức tuyên truyền, mà là xây dựng một khuôn khổ chiến lược để công tác tư tưởng theo kịp, dẫn dắt và làm chủ những biến đổi rất nhanh của môi trường thông tin, truyền thông và đời sống xã hội.

Đặc biệt, chiến lược cũng là cơ sở để xác lập rõ trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp; bảo đảm công tác tư tưởng được tổ chức thống nhất, có dữ liệu, có lực lượng, có quy trình, có tiêu chí đánh giá.

Cơ bản thống nhất với hướng tiếp cận của Đề án, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Đề án cần thể hiện rõ sự chuyển đổi trong tư duy để đạt tiêu chí: nâng cao niềm tin xã hội; truyền thông chính trị hiện đại; đối thoại và thuyết phục, nắm tình hình bằng dữ liệu; dự báo, cảnh báo, định hướng từ sớm, từ xa.

Bên cạnh đó, cần tránh khuynh hướng kỹ thuật hóa công tác tư tưởng. Công nghệ, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo là công cụ rất quan trọng, nhưng không thay thế được bản lĩnh chính trị, nền tảng lý luận, đạo đức cách mạng, năng lực đối thoại, trách nhiệm nêu gương và sức thuyết phục của cán bộ, đảng viên.

Đề cập về phương châm và quan điểm chỉ đạo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Đề án cần xác định phương châm xuyên suốt của Chiến lược là: “Chủ động - Sắc bén - Thuyết phục - Hiệu quả”.

“Chủ động là phải nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, nhận diện sớm vấn đề, dự báo đúng xu hướng, định hướng kịp thời, không để khoảng trống thông tin, không để bị động, bất ngờ trên trận địa tư tưởng.

Sắc bén là phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, luận cứ khoa học, phương pháp phù hợp, công cụ hiện đại để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch, thao túng nhận thức, “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Thuyết phục là phải nói đúng, nói trúng, nói dễ hiểu, có căn cứ, có lý lẽ, có thực tiễn, có tình người; biết đối thoại, giải thích, lắng nghe, tạo đồng thuận bằng sự thật, bằng kết quả và bằng niềm tin.

Hiệu quả là mọi nhiệm vụ phải có sản phẩm, có địa chỉ trách nhiệm, có tiêu chí kiểm tra, có chuyển biến thực chất trong nhận thức, hành động, kỷ luật thực thi và niềm tin xã hội”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Trên cơ sở đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, Đề án cần quán triệt 4 quan điểm chỉ đạo lớn, trong đó phải kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng thời đổi mới mạnh mẽ phương thức công tác tư tưởng. Kiên định để không chệch hướng; đổi mới để không tụt hậu. Công tác tư tưởng càng hiện đại về phương thức, càng phải vững chắc về chính trị, tư tưởng, nguyên tắc và mục tiêu.

“Phải đặt công tác tư tưởng trong tổng thể năng lực lãnh đạo, cầm quyền và tổ chức thực hiện của Đảng.

Công tác tư tưởng không chỉ tuyên truyền, giáo dục, mà còn phải chuẩn bị nhận thức xã hội, tạo đồng thuận chính sách, củng cố kỷ luật thực thi, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận, bảo vệ uy tín, niềm tin đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Phải kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” làm gốc, lấy “chống” làm nhiệm vụ thường xuyên. Xây là xây niềm tin, bản lĩnh, văn hóa Đảng, môi trường thông tin lành mạnh, sức đề kháng tư tưởng của xã hội.

Chống là đấu tranh với cái sai, cái xấu, cái độc hại, cái làm suy giảm niềm tin. Chống phải để xây; xây tốt thì chống mới bền.

Lấy dữ liệu, dự báo, cảnh báo sớm làm năng lực nền tảng; lấy con người làm trung tâm, cán bộ là then chốt, nhân dân là thước đo và cũng là chủ thể tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc.

Cho rằng mục tiêu của Chiến lược là tạo chuyển biến căn bản trong năng lực lãnh đạo tư tưởng của Đảng trong môi trường số; làm cho công tác tư tưởng chủ động hơn, sắc bén hơn, thuyết phục hơn, hiệu quả hơn, góp phần củng cố niềm tin, thống nhất trong Đảng, đồng thuận xã hội và động lực phát triển đất nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng gợi mở 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thiện Đề án, với nhiệm vụ xuyên suốt là thống nhất nhận thức và trách nhiệm trong toàn Đảng về công tác tư tưởng trong bối cảnh mới.

Đồng thời cần hình thành hệ sinh thái dữ liệu số về công tác tư tưởng, dư luận xã hội, báo chí, truyền thông, học tập nghị quyết, phản ánh từ cơ sở và thông tin; nhận diện kịp thời vấn đề tư tưởng, tâm trạng xã hội, điểm nóng dư luận, thông tin xấu độc, chiến dịch thao túng nhận thức, nội dung giả mạo do công nghệ và những vấn đề dân sinh dễ bị lợi dụng, xuyên tạc và chuyển từ tuyên truyền một chiều sang giải thích chính sách, đối thoại xã hội, tạo đồng thuận; từ nói điều ta muốn nói sang trả lời đúng điều Nhân dân quan tâm.

“Nhiệm vụ thường xuyên là bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng. Phải kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”; lấy xây dựng niềm tin, bản lĩnh, sức đề kháng tư tưởng và môi trường thông tin lành mạnh làm nền tảng; đồng thời đấu tranh sắc bén với thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch, chiến tranh thông tin, thao túng nhận thức, “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; chủ động nhận diện, phòng ngừa từ sớm, từ xa các nguy cơ kích động, lôi kéo, tập hợp lực lượng, tạo điểm nóng, hình thành các biểu hiện “cách mạng màu” trên không gian mạng.

Nhiệm vụ lâu dài là xây dựng hệ sinh thái thông tin tích cực và phát huy vai trò của Nhân dân. Cần huy động sức mạnh của báo chí, truyền thông, đội ngũ cán bộ, đảng viên, trí thức, văn nghệ sĩ, người có uy tín, người ảnh hưởng tích cực và các tầng lớp Nhân dân tham gia lan tỏa thông tin đúng, thông tin tốt, bảo vệ cái đúng, phản bác cái sai.

Nhân dân không chỉ tiếp nhận thông tin, mà còn là chủ thể xây dựng niềm tin, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và hình thành thế trận lòng dân trên không gian mạng”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Tổng Giám đốc Đài TNVN Đỗ Tiến Sỹ tham dự buổi làm việc.

Về lâu dài, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị, đổi mới công tác giáo dục lý luận chính trị, học tập nghị quyết theo hướng thực chất. Cốt lõi là làm cho việc học lý luận, học nghị quyết thiết thực hơn, gắn với công việc hơn; chuyển từ học để hoàn thành chương trình sang học để hiểu sâu, vận dụng đúng, hành động thống nhất, làm đến cùng.