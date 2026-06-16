Tin thế giới nổi bật trong ngày 16/6

(VTC News) -

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 16/6, các diễn biến đáng chú ý tập trung vào việc Phó Tổng thống Mỹ tiết lộ chi tiết bất ngờ về bản ghi nhớ với Iran; Tổng thống Donald Trump tuyên bố eo biển Hormuz sẽ mở lại hoàn toàn vào ngày 19/6; máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ rơi tại California; xuất hiện các vụ nổ gần eo biển Hormuz; và ông Trump đánh giá cao vai trò của Nga và Trung Quốc trong tiến trình hòa bình với Iran.

Phó Tổng thống Mỹ tiết lộ chi tiết về thỏa thuận với Iran

Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cho biết bản ghi nhớ giữa Washington và Tehran chỉ dài khoảng một trang rưỡi, đồng thời nhấn mạnh đây là văn bản mang tính khung nhằm tạo nền tảng cho các vòng đàm phán kỹ thuật tiếp theo.

Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance. (Ảnh: AP)

Theo ông Vance, nhiều nội dung quan trọng vẫn cần được làm rõ trong quá trình thương lượng sắp tới. Tuy nhiên, bản ghi nhớ đã xác lập cơ chế để Iran có thể nhận được các lợi ích từ thỏa thuận nếu thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ đã cam kết.

Ông cũng tiết lộ điều khoản đầu tiên của văn bản khẳng định cả Mỹ và Iran đều cam kết hướng tới hòa bình và ổn định khu vực. Một phần quan trọng trong cam kết này là việc Tehran chấm dứt hỗ trợ cho các tổ chức mà Washington coi là khủng bố và ngừng các hoạt động bị Mỹ cho là gây mất ổn định tại Trung Đông.

Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh hai nước đang chuẩn bị hoàn tất các bước cuối cùng trước lễ ký chính thức bản ghi nhớ dự kiến diễn ra trong tuần này.

Ông Trump: Eo biển Hormuz sẽ mở lại hoàn toàn

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz đã được khôi phục một phần và dự kiến trở lại hoàn toàn bình thường vào ngày 19/6.

Eo biển Hormuz. (Ảnh: AP)

Phát biểu bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7, ông Trump cho biết các lực lượng chức năng đang tiến hành rà phá các vật cản và thủy lôi được phát hiện trên tuyến hàng hải chiến lược này.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, tàu thuyền đã bắt đầu lưu thông trở lại qua khu vực và quá trình mở cửa hoàn toàn sẽ hoàn tất vào thời điểm Washington và Tehran dự kiến ký chính thức bản ghi nhớ khung.

Eo biển Hormuz là tuyến vận tải năng lượng quan trọng hàng đầu thế giới, nơi trung chuyển phần lớn lượng dầu mỏ và khí đốt từ khu vực Vịnh Ba Tư ra thị trường quốc tế. Việc khôi phục hoàn toàn hoạt động tại đây được đánh giá là yếu tố quan trọng giúp ổn định thị trường năng lượng toàn cầu.

Máy bay ném bom B-52 của Mỹ rơi

Một máy bay ném bom chiến lược B-52 Stratofortress của Không quân Mỹ rơi ngay sau khi cất cánh từ Căn cứ Không quân Edwards ở bang California vào ngày 15/6.

Hiện trường vụ rơi máy bay B-52. (Ảnh: X)

Theo thông báo từ căn cứ, chiếc B-52 chở 8 người đang thực hiện nhiệm vụ thử nghiệm thường lệ thì gặp nạn chỉ ít phút sau khi rời đường băng. Các dấu hiệu ban đầu cho thấy không có thành viên phi hành đoàn nào sống sót.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy đám cháy lớn cùng khu vực cháy đen rộng trên mặt đất. Chiếc máy bay dường như bị phá hủy hoàn toàn sau vụ tai nạn. Các đội cứu hộ đã được triển khai khẩn cấp, trong khi sân bay tạm thời đóng cửa và nhiều chuyến bay phải chuyển hướng để phục vụ công tác ứng phó.

B-52 Stratofortress là dòng máy bay ném bom chiến lược nổi tiếng của Mỹ, có khả năng mang nhiều loại vũ khí thông thường và hạt nhân, đồng thời được sử dụng trong nhiều chiến dịch quân sự suốt nhiều thập kỷ qua.

Xuất hiện các vụ nổ gần eo biển Hormuz

Hãng thông tấn Mehr của Iran cho biết ba tiếng nổ đã được ghi nhận gần đảo Qeshm và khu vực eo biển Hormuz trong ngày 15/6. Theo các báo cáo ban đầu, những vụ nổ này nhiều khả năng liên quan đến hoạt động điều tiết và bảo đảm an toàn giao thông hàng hải trong khu vực.

Thông tin xuất hiện trong bối cảnh các bên đang đẩy mạnh nỗ lực khôi phục hoàn toàn hoạt động tại tuyến đường biển chiến lược này sau thời gian căng thẳng quân sự khiến giao thương bị gián đoạn.

Hiện giới chức Iran chưa công bố thêm chi tiết về quy mô hay nguyên nhân cụ thể của các vụ nổ.

Ông Trump ca ngợi vai trò của Nga và Trung Quốc

Tổng thống Donald Trump đánh giá cao vai trò của Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong tiến trình thúc đẩy thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran.

Tổng thống Nga Putin. (Ảnh: Reuters)

Trong cuộc phỏng vấn với báo chí Mỹ, ông Trump cho biết Nga và Trung Quốc đã có những đóng góp tích cực cho nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng. Ông đặc biệt cảm ơn Bắc Kinh vì không có những hành động làm leo thang tình hình tại khu vực.

Theo các nguồn tin quốc tế, Nga nhiều lần đề nghị làm trung gian hòa giải và thúc đẩy các giải pháp ngoại giao liên quan đến chương trình hạt nhân Iran. Moscow cũng từng đưa ra đề xuất tiếp nhận và lưu trữ uranium làm giàu của Tehran như một phần trong giải pháp dài hạn.

Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định sự tham gia của các cường quốc quốc tế đã góp phần quan trọng giúp các bên tiến gần hơn tới một thỏa thuận hòa bình, đồng thời tạo điều kiện để khôi phục ổn định tại Trung Đông trong thời gian tới.