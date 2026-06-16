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Mbappe gửi thông điệp đến Messi, quyết phục hận ở World Cup 2026

(VTC News) -

Kylian Mbappe vẫn chưa quên nỗi đau ở World Cup 2022, tiền đạo người Pháp vừa đưa ra thông điệp đầy quyết tâm dành cho Lionel Messi cùng đội tuyển Argentina.

VTC News
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