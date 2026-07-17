Giới tinh hoa Đà Nẵng chọn Đảo Ngọc làm bệ phóng cho thế hệ kế cận

(VTC News) -

Sự cộng hưởng của Khu thương mại tự do (FTZ) đầu tiên tại Việt Nam, siêu cảng Liên Chiểu và sân bay quốc tế Đà Nẵng đang mở ra chu kỳ tăng trưởng mới cho khu Tây Bắc thành phố.

Bất động sản Tây Bắc Đà Nẵng thăng hạng giá trị nhờ loạt cú hích lịch sử

Khu vực phía Tây Bắc Đà Nẵng đang bước vào chu kỳ tái cấu trúc kinh tế mang tính bước ngoặt, được cộng hưởng từ "liên minh" hạ tầng chiến lược.

Sân bay quốc tế Đà Nẵng không chỉ nâng công suất lên 20 triệu khách/năm mà còn xác lập mạng lưới kết nối trực tiếp với 26 đường bay quốc tế, sẵn sàng đón dòng vốn và nhóm khách chi tiêu cao từ Trung Đông, Nga và khối CIS.

Song song, siêu cảng nước sâu Liên Chiểu đang tăng tốc giai đoạn một với công suất 3,4 triệu tấn/năm, biến nơi đây thành cửa ngõ đón các biên đội tàu container siêu trọng toàn cầu.

“Kiềng 3 chân” gồm siêu cảng Liên Chiểu, sân bay và FTZ Đà Nẵng sẽ thiết lập những đỉnh cao giá trị mới cho Vinhomes Hải Vân Bay.

Đặc biệt, sự xuất hiện của mô hình FTZ đầu tiên tại Việt Nam chính là cú hích lịch sử đưa kinh tế Đà Nẵng cất cánh.

Lịch sử phát triển của những đặc khu kinh tế phồn vinh bậc nhất thế giới, như Jebel Ali, Incheon hay Thâm Quyến, đã chứng minh nơi nào có sự giao thoa giữa cảng biển và FTZ, nơi đó bất động sản sẽ thiết lập những đỉnh cao giá trị mới.

Nằm ngay "tâm chấn" của cú xoay trục thế kỷ đó, Đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay với những căn biệt thự bên vịnh biển đang đặc biệt thu hút giới đầu tư trong và ngoài nước.

Không chỉ sát vách "liên minh" siêu hạ tầng, Đảo Ngọc còn mang đến sự cân bằng hoàn hảo giữa một bên là những tư dinh vịnh biển biệt lập, an ninh tuyệt đối và một bên là khả năng kết nối không giới hạn tới các luồng giao thương huyết mạch toàn cầu chỉ trong vài phút di chuyển.

Đảo Ngọc tối ưu hóa khả năng tiếp cận dòng khách quốc tế nhờ vị trí kết nối nhanh với sân bay, cảng biển và các trục du lịch trọng điểm.

Là nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm, anh Hoàng Hoàn Ngọc (Đà Nẵng) luôn duy trì sự cẩn trọng khi lựa chọn đầu tư bất kỳ bất động sản nào. Tuy nhiên, Đảo Ngọc lại là một ngoại lệ đặc biệt khi quá trình anh tìm hiểu và quyết định sở hữu chỉ kéo dài chưa đầy 1 tuần.

Theo anh Ngọc, rất hiếm dự án vừa sở hữu địa thế độc bản, vừa có pháp lý lâu dài, lại vừa cùng lúc hưởng lợi từ bộ ba siêu hạ tầng như Vinhomes Hải Vân Bay.

“Với một dự án được quy hoạch bài bản cho du lịch và thương mại quốc tế ngay từ đầu như Vinhomes Hải Vân Bay, đặc biệt là Đảo Ngọc nằm gần kề mặt biển, dư địa phát triển chắc chắn sẽ vượt trội hơn nhiều”, anh Ngọc nhấn mạnh.

Anh Hoàng Hoàn Ngọc đánh giá cao dư địa phát triển của Đảo Ngọc.

Nơi giới tinh hoa Đà Nẵng chuẩn bị nền tảng toàn cầu cho thế hệ kế cận

Sự dịch chuyển kinh tế đang thay đổi tư duy của nhiều gia đình Đà Nẵng. Thay vì hướng con cái ra nước ngoài hay đến Hà Nội, TP.HCM lập nghiệp, nhiều phụ huynh nhận ra tâm điểm giao thương toàn cầu tương lai nằm ngay tại quê nhà.

Đà Nẵng đang vươn mình đón dòng chảy thương mại tỷ đô sắp cập bến, kéo theo làn sóng đổ bộ của hàng triệu du khách quốc tế và các chuyên gia toàn cầu về đây làm việc, sinh sống.

“Các con tôi đang học du lịch và logistics, hai ngành được dự báo sẽ có nhiều cơ hội phát triển và hưởng lợi trực tiếp từ cảng Liên Chiểu, sân bay và FTZ. Nơi đây sẽ là tọa độ để chúng làm việc, thiết lập mạng lưới đối tác và có sẵn bệ phóng vững chắc cho sự nghiệp tương lai”, anh Ngọc hồ hởi.

Đảo Ngọc tích hợp hài hòa giữa không gian an cư cao cấp và tiêu chuẩn nghỉ dưỡng vịnh biển.

Bên cạnh đòn bẩy vĩ mô, năng lực tạo dòng tiền của Đảo Ngọc được bảo chứng bởi hệ sinh thái tiện ích đẳng cấp như tổ hợp giải trí VinWonders và Công viên Rừng Hải Vân Bay, phố đi bộ 24/7, resort Vinpearl LegendLux 6 sao...

Sở hữu tài sản tại đây, thế hệ kế cận nghiễm nhiên được “đứng trên vai người khổng lồ” với xuất phát điểm vượt trội. Dòng luân chuyển liên tục của du khách và chuyên gia quốc tế chính là điểm tựa vững chắc cho mọi mô hình kinh doanh.

Đa dạng trải nghiệm từ VinWonders và Công viên rừng Hải Vân Bay giúp kéo dài thời gian lưu trú của du khách, bảo chứng dòng tiền lớn và đều đặn cho Đảo Ngọc.

Dưới góc độ thị trường, chị Minh Anh, đại diện đơn vị phân phối SSM cho rằng, nhu cầu sở hữu tài sản truyền đời đang định hình xu hướng mới của khách hàng địa phương. Giới tinh hoa chủ động dịch chuyển dòng vốn về Tây Bắc Đà Nẵng để kiến tạo bệ phóng cho con cái.

“Khách hàng lựa chọn Đảo Ngọc không chỉ vì giá trị của hiện tại mà vì tầm nhìn 10-20 năm tới. Khi bộ ba động lực gồm FTZ, cảng Liên Chiểu và sân bay quốc tế đồng loạt vận hành, quỹ đất ven vịnh sở hữu lâu dài sẽ trở thành hàng hiếm. Đây sẽ là loại tài sản vừa có dư địa gia tăng giá trị, vừa tạo nền tảng để thế hệ kế cận đón đầu cơ hội kinh doanh và hội nhập tại cực tăng trưởng mới của Đà Nẵng”, chị Minh Anh phân tích.

Chính sách cố định lãi suất tại Vinhomes Hải Vân Bay sẽ kết thúc vào ngày 20/7/2026. Mức trần lãi vay tối đa 6%/năm trong suốt 5 năm chính là lá chắn tài chính vững chắc giúp khách hàng chủ động hoàn toàn trong việc quản lý dòng tiền và không cần bận tâm trước những biến động của thị trường, từ đó lập kế hoạch an cư lâu dài, tối ưu hóa hiệu quả đầu tư.