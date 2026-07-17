VinFast giải bài toán 'chất và lượng' của ngành ô tô Việt từ gốc rễ nhân sự

(VTC News) -

Đào tạo nhân sự bài bản từ gốc

Tiếp nối chương trình hợp tác đào tạo kỹ sư ô tô điện với các trường đại học, cao đẳng khối kỹ thuật hàng đầu như Đại học Bách Khoa Hà Nội, Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc gia TP.HCM…, cuối tháng 6, VinFast đã tiếp tục ký kết Biên bản ghi nhớ với 19 đại học, trường đại học trên cả nước.

Theo thỏa thuận, VinFast sẽ đồng hành cùng các trường trong việc chuẩn hóa chương trình đào tạo trong các nhóm ngành trọng điểm như Kỹ thuật Ô tô, Cơ điện tử, Điện – Điện tử, Tự động hóa và Công nghệ Thông tin nhằm phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao cho ngành ô tô điện.

Không chỉ tài trợ cho các trường thiết bị thực hành và giáo trình kỹ thuật sửa chữa chính hãng, VinFast còn chuyển giao chương trình đào tạo cho đội ngũ giảng viên, giúp cập nhật những công nghệ mới nhất về pin, hệ thống truyền động và phần mềm chẩn đoán.

Song song với đào tạo lý thuyết, các mô-đun về kỹ thuật sửa chữa ô tô điện VinFast sẽ được tích hợp vào chương trình học, tạo điều kiện để sinh viên thường xuyên thực hành trên xe thật và làm quen với quy trình làm việc thực tế tại doanh nghiệp.

Đặc biệt, hãng xe Việt còn mở rộng cửa đón sinh viên đến kiến tập, thực tập tại hệ thống tổ hợp nhà máy và xưởng dịch vụ trên toàn quốc. Những sinh viên xuất sắc được VinFast ưu tiên tuyển dụng ngay sau khi tốt nghiệp, đồng thời được tạo điều kiện tối đa để tham gia vào các cuộc thi, các dự án nghiên cứu và sáng kiến công nghệ xe điện quy mô lớn.

Đây chính là bệ phóng lý tưởng giúp các kỹ sư tương lai vừa vững lý thuyết, vừa giàu kinh nghiệm thực tế trước khi chính thức gia nhập thị trường lao động.

Tạo nền móng cho ngành công nghiệp xe điện

Dưới góc nhìn của giới chuyên môn, cú bắt tay giữa VinFast và các trường đại học không đơn thuần là một hoạt động tài trợ hay đào tạo đơn lẻ. Đây thực chất là bước đi chiến lược nằm trong lộ trình xây dựng một hệ sinh thái nhân lực xe điện bài bản và toàn diện, tạo bệ phóng vững chắc cho ngành công nghiệp ô tô điện nước nhà.

Theo anh Phạm Minh, một người theo dõi ngành xe lâu năm, để một thương hiệu xe điện phát triển bền vững, nguồn nhân lực phải là một “mạch máu” thông suốt, phục vụ đồng bộ cho toàn bộ chuỗi giá trị: từ khâu nghiên cứu phát triển (R&D), sản xuất trên dây chuyền, kiểm soát chất lượng (QC) cho đến dịch vụ hậu mãi.

Việc VinFast chủ động hợp tác cùng các đại học, trường đại học chuẩn hóa chương trình đào tạo ô tô điện trong giảng dạy chính quy là cách hãng tạo ra một thế hệ kỹ sư kế cận có chung một “DNA chuyên môn”, sẵn sàng làm chủ những công nghệ tiên tiến nhất ngay khi rời ghế nhà trường.

Phân tích rộng hơn, anh cho rằng trên thị trường xe hiện nay, lợi thế cạnh tranh cốt lõi không còn nằm ở việc bán được bao nhiêu chiếc xe, mà ở khả năng duy trì chất lượng dịch vụ trong suốt vòng đời sản phẩm.

“Xe điện là dòng sản phẩm có hàm lượng công nghệ cực cao và liên tục cập nhật, cải tiến. Nếu đội ngũ nhân sự được tiếp cận kiến thức bài bản ngay từ đầu, doanh nghiệp sẽ đảm bảo được tính đồng nhất tuyệt đối về chất lượng trên toàn hệ thống. Đây sẽ là ‘vũ khí’ cạnh tranh quan trọng trong bối cảnh các thương hiệu xe điện gia nhập thị trường Việt ngày càng nhiều”, vị chuyên gia phân tích.

Lối tư duy “giải bài toán từ gốc” này theo anh sẽ giúp VinFast tạo nên một chu trình khép kín hoàn hảo, trong đó, chất lượng của mỗi chiếc xe sẽ được bảo chứng xuyên suốt từ lúc còn trên bản vẽ cho đến khi lăn bánh và đi vào các xưởng bảo dưỡng.

Ở góc độ vừa là chủ xe VinFast VF 8, vừa nhiều năm nghiên cứu trong lĩnh vực giao thông, anh Nguyễn Văn Việt (TP.HCM) cho rằng giá trị của chương trình hợp tác giữa VinFast và các trường đại học còn góp phần thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo trong nhà trường và nhu cầu thực tế của ngành công nghiệp.

“Đây là mô hình hợp tác mang lại lợi ích cho cả ba bên: doanh nghiệp có đội ngũ nhân sự đáp ứng đúng yêu cầu, nhà trường cập nhật chương trình đào tạo theo thực tiễn, còn sinh viên có nhiều cơ hội việc làm chất lượng cao. Xa hơn, cách làm này sẽ góp phần tạo nền móng nhân lực vững chắc cho ngành công nghiệp xe điện Việt Nam phát triển bền vững trong nhiều năm tới”, anh Việt nhận định.