Trùm ma túy Bùi Đình Khánh gửi lời chia buồn gia đình Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải

Ngày 14/5, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục việc xét xử sơ thẩm đối với Bùi Đình Khánh cùng đồng bọn trong vụ án ma túy và nổ súng gây chết người.

Tại tòa, vị Chủ tọa triệu tập bị cáo Bùi Đình Khánh (sinh năm 1994, quê tỉnh Quảng Ninh) lên bục khai báo để thông báo các nghĩa vụ bị cáo này phải đối mặt đối với hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Theo Chủ tọa phiên tòa, bị cáo Khánh đã làm hư hỏng nhiều tài sản ô tô của các bị hại, với tổng số tiền thiệt hại hơn 128 triệu đồng, tuy nhiên các bị hại đều không yêu cầu bị cáo này phải bồi thường thiệt hại.

Bị cáo Bùi Đình Khánh gửi lời chia buồn đến gia đình Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Đối với thiệt hại về tính mạng của chiến sĩ Nguyễn Đăng Khải, cán bộ thuộc Công an tỉnh Quảng Ninh hy sinh khi đang thi hành nhiệm vụ, theo quy định tại Bộ Luật Dân sự, bị cáo Khánh phải có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cho thân nhân của bị hại theo quy định pháp luật.

Tuy nhiên, đại diện hợp pháp của bị hại Nguyễn Đăng Khải là ông Nguyễn Đăng Khương có đơn xin vắng mặt tại tòa và có quan điểm không yêu cầu bị cáo Khánh phải bồi thường thiệt hại, đồng thời không ghi nhận bất kỳ khoản tiền nào trong bản án.

Sau khi thông báo những nội dung trên, Chủ tọa phiên tòa hỏi bị cáo Bùi Đình Khánh có suy nghĩ gì đối với các quan điểm của bị hại trong vụ án.

Trả lời Hội đồng xét xử, Khánh gửi lời cảm ơn tới các bị hại trong vụ án khi không yêu cầu bị cáo phải bồi thường trách nhiệm đối với tài sản bị hư hỏng cũng như bồi thường trách nhiệm về tính mạng con người.

“Bị cáo xin gửi lời chia buồn đến gia đình đồng chí Khải đã hy sinh trong vụ án. Bị cáo đã gây ra cái chết cho Thượng úy Nguyễn Đăng Khải, mong Hội đồng xét xử, đại diện Viện kiểm sát và đại diện gia đình ghi nhận lời xin lỗi của bị cáo”, Khải nói tại tòa.

Phiên tòa chiều 14/5 tiếp tục với nội dung xét hỏi các bị cáo từ đại diện Viện Kiểm sát và các luật sư trước khi bước vào phần luận tội.

Về xử lý các tài sản bị cơ quan công an thu giữ, Bùi Đình Khánh cho biết có 2 điện thoại bị giữ, trong đó một chiếc dùng để gây án xin được giao lại cho cơ quan chức năng xử lý, còn chiếc điện thoại Iphone 15 và những tài sản không liên quan đến vụ án thì giao lại cho thân nhân của Khánh.

