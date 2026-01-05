Gia đình trái dấu tập 16: Con gái ông Phi bị trai 'đểu' bỏ thuốc mê hãm hại

(VTC News) -

Trích đoạn "Gia đình trái dấu" tập 16

Ở tập trước, chuyện tình cảm giữa Tuấn (Thái Vũ) và Dương (Quỳnh Trang) bắt đầu tiến triển tốt. Chính sự chân thành và vẻ ngoài xinh xắn của Dương khiến Tuấn dần thay đổi thái độ. Anh không còn giữ vẻ lạnh lùng mà bắt đầu có cử chỉ quan tâm âm thầm.

Tuy nhiên mối quan hệ này bắt đầu gay cấn khi có sự xuất hiện của người thứ 3. Vị khách nam tên Khải này liên tục tỏ ra quan tâm và tán tỉnh Dương ngay trước mặt Tuấn. Mối quan hệ tay ba này vì thế mà càng trở nên căng thẳng.

Trong Gia đình trái dấu tập 16 lên sóng tối 5/1, Dương không may bị rơi vào bẫy của Khải. Lợi dụng tính ngây thơ của Dương, Khải đã đưa cô tới những nơi mới mẻ. Tuy nhiên Dương không hề hay biết chàng trai đểu này đã bỏ thuốc mê vào ly nước của mình. Sau khi Dương bất tỉnh, trai đểu này nhanh chóng có ý định dở trò đồi bại. Liệu Tuấn có đến kịp thời để giải cứu Dương khỏi cửa ai này hay không?

Dương không may rơi vào bẫy của trai đểu.

Ở một diễn biến khác, ông Thăng (NSƯT Tiến Minh) dù ngoài mặt luôn tỏ ra gắt gỏng, không chấp nhận chàng rể nhưng bên trong lại ăn con gái phải đối xử tốt với Đức (Tuấn Anh).

Khi nghe Vân (Thuỳ Dương) cằn nhằn về bạn trai, ông nhanh chóng dặn con đừng để Đức phát điên lần nào nữa. Ông cũng tỏ ra bênh vực hết lời cho chàng rể tương lai.

"Con người ta gặp nhau đã khó, nhưng đến được với nhau thành vợ chồng còn khó hơn gấp vạn lần. Như bố mẹ dù có duyên nhưng không có phận, không thể cầm tay nhau đi đến cuối cuộc đời.

Vì thế đã có duyên gắn bó thì phải biết trân trọng nhau từng giờ, từng phút. Đừng để ngày mai phải hối tiếc vì bất cứ điều gì. Cả cuộc đời bố cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, chỉ có một mong mỏi duy nhất đó là con được hạnh phúc", ông Thăng khuyên nhủ con gái.

Ông Thăng khuyên con gái đối xử tốt với Đức.

Chuyện gia đình bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) cũng vẫn còn chưa êm xuôi bởi cậu em chồng. Khi biết ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) về quê thăm bố, bà Ánh đi theo và nghe được cậu em chồng đang khuyên anh bỏ vợ.

Trước lời nói của em chồng, bà Ánh tức giận mắng: "Đàn ông mà cứ lèm bèm. Chú mà cứ như vậy là tôi cho cái váy mà mặc". Thấy các con tranh cãi, bố ông Phi cũng lên tiếng khuyên nhủ, trách mắng con trai vì có những lời nói không hay với chị dâu.

Tập 16 phim Gia đình trái dấu sẽ phát sóng lúc 20h thứ hai (5/1) trên kênh VTV3.