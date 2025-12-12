Hơn 20 trường công bố phương án tuyển sinh, đồng loạt 'siết' phương thức, tổ hợp

Theo phương án tuyển sinh được các đại học công bố, năm 2026, nhiều trường dự kiến bỏ hoặc giảm xét học bạ. Tại Đại học Bách khoa Hà Nội, điểm học bạ từng được dùng để tính điểm hồ sơ năng lực trong xét tuyển tài năng, nhưng sẽ bỏ từ năm 2026. Khi đó, với thí sinh xét tuyển bằng hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn, điểm học bạ sẽ được thay bằng điểm thi đánh giá tư duy.

Tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, thay vì xét học bạ cho tất cả các ngành như năm 2025, năm tới việc xét học bạ độc lập chỉ áp dụng ở một số ngành: Giáo dục mầm non, Giáo dục thể chất, Giáo dục công dân, Sư phạm Tin học, Công nghệ thông tin, Khoa học vật liệu, Quản lý thể thao, Việt Nam học, Giáo dục học và Kinh tế chính trị.

Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội cũng thông báo dự kiến không sử dụng phương thức xét học bạ với tất cả các ngành.

Trong khi đó, hầu hết các trường đều chuyển sang dùng điểm thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy hay kỳ thi V-SAT. Ngoài ra, các trường vẫn xét tuyển thẳng, xét điểm thi tốt nghiệp THPT và xét chứng chỉ quốc tế.

Về tổ hợp xét tuyển, nhiều trường dự kiến bỏ một số tổ hợp truyền thống như C00, A01, A00… Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn dự kiến không xét tổ hợp C00 với 15/30 ngành của trường. Trường Sĩ quan Chính trị cũng không còn sử dụng tổ hợp C00 và A00 trong mùa tuyển sinh năm 2026.

Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội dự kiến bỏ tổ hợp D01, B00. Trong khi đó, Học viện Biên phòng sẽ bỏ xét các tổ hợp A01, C00, C01.

Phương thức tuyển sinh, tổ hợp xét tuyển dự kiến năm 2026 của các trường đại học như sau:

Trường Các phương thức xét tuyển Các tổ hợp xét tuyển Đại học Bách khoa Hà Nội + Xét tuyển tài năng + Xét điểm thi đánh giá tư duy + Xét điểm thi tốt nghiệp THPT A00, A01, A02, B00, D01, D04, D07, D26, D28, D29 và K01 Đại học Kinh tế quốc dân + Xét tuyển thẳng + Xét tuyển kết hợp dành cho thí sinh có chứng chỉ quốc tế hoặc kết quả thi đánh giá năng lực/tư duy + Xét điểm thi tốt nghiệp THPT A00, A01, D01, D07 Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông + Xét tuyển tài năng + Xét dựa vào chứng chỉ SAT hoặc ACT + Xét kết quả thi đánh giá năng lực và tư duy do Đại học Quốc gia Hà Nội và TPHCM, Bách khoa Hà Nội, Sư phạm Hà Nội tổ chức + Xét kết hợp chứng chỉ tiếng Anh IELTS hoặc TOEFL với học bạ THPT + Xét điểm thi tốt nghiệp THPT Chưa công bố Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội + Xét tuyển thẳng + Xét điểm thi tốt nghiệp THPT + Xét kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức + Xét chứng chỉ đánh giá năng lực quốc tế SAT A00, A01, X06, A02 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội + Xét tuyển thẳng + Xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội + Xét điểm thi tốt nghiệp THPT D01, D04, DD2, D06, D14, D15, C00 Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội + Xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội + Xét điểm thi tốt nghiệp THPT + Xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 kết hợp thi năng khiếu, áp dụng với một số ngành + Xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế + Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển Chưa công bố Trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội + Xét tuyển thẳng + Xét điểm thi tốt nghiệp THPT + Xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội + Xét điểm SAT + Xét chứng chỉ ngoại ngữ kết hợp điểm thi tốt nghiệp + Phỏng vấn và đánh giá năng lực C00, D01, D06, D14, D63, D15, D43, X70, X74, X78, X98, A00, A01/ D28, C01, C02, D01/D06, D07/D23, D08/D33, D10/D18, B00, D11, D12, A02 Trường Sĩ quan Chính trị Chưa công bố C01, C03, C04, D01 Học viện Biên phòng Chưa công bố C03, C04, D01 Học viện Kỹ thuật quân sự Chưa công bố A00, A01, AOT Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 + Xét tuyển thẳngXét điểm thi tốt nghiệp THPT + Xét học bạ + Xét điểm thi do trường và Trường Đại học Sư phạm TPHCM tổ chức + Xét tuyển kết hợp các phương thức trên với điểm thi năng khiếu Chưa công bố Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên + Xét tuyển thẳng + Xét điểm thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội + Xét điểm thi tốt nghiệp THPT + Xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp với điểm thi năng khiếu hoặc chứng chỉ quốc tế + Xét thí sinh dự bị đại học A00, A01, D01, D15, X06, C00, C01, C02, C03, B00, B08, B03, X70, X74, X01, X02, X03, X04, T08, T00, T01, T03… Trường Đại học Ngân hàng TPHCM + Xét tuyển thẳng + Xét tuyển tổng hợp kết quả học tập và thành tích bậc THPT + Xét tuyển dựa vào kết quả V-SAT + Xét tuyển dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT Chưa công bố Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TPHCM + Xét tuyển thẳng/ưu tiên xét tuyển + Xét tuyển tổng hợp Chưa công bố Trường Đại học Sư phạm TPHCM + Xét tuyển thẳng/ưu tiên xét tuyển + Xét điểm thi tốt nghiệp THPT + Xét tuyển kết hợp thi tuyển Chưa công bố Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch + Xét tuyển thẳng + Xét điểm thi tốt nghiệp THPT + Xét tuyển bằng phương thức khác Chưa công bố Trường Đại học Công thương TPHCM + Xét tuyển thẳng + Xét điểm thi tốt nghiệp THPT + Xét học bạ + Xét điểm thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức + Xét kết hợp điểm thi đánh giá năng lực chuyên biệt của Đại học Sư phạm TPHCM và học bạ Chưa công bố Trường Đại học Công nghệ TPHCM + Xét điểm thi tốt nghiệp THPT+ Xét điểm thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM + Xét điểm thi V-SAT+ Xét học bạ+ Xét tuyển kết hợp giữa điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm học bạ Chưa công bố Trường Đại học Tài chính - Marketing + Xét điểm thi tốt nghiệp THPT+ Xét học bạ + Xét điểm thi đánh giá năng lực H-SCA, V-SAT Chưa công bố

Đầu tháng 11, Bộ GD&ĐT đã ban hành kế hoạch công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026. Bộ yêu cầu các trường xây dựng kế hoạch tuyển sinh, sớm công bố thông tin để học sinh có phương án học và ôn thi trước khi tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Do lịch thi tốt nghiệp THPT dự kiến diễn ra vào ngày 11-12/6, sớm hơn hai tuần so với năm 2025, lịch tuyển sinh năm 2026 cũng được Bộ GD&ĐT đẩy lên tương ứng.

Nhóm xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển, sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ hay chứng chỉ quốc tế sẽ nộp hồ sơ, minh chứng trước 17h ngày 20/6/2026.

Tất cả thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7/2026. Từ 17h ngày 10/8/2026, thí sinh có thể biết kết quả trúng tuyển.