GDP quý III ấn tượng, tăng trưởng kinh tế cả năm có đạt mục tiêu?

(VTC News) -

Thách thức lớn nhưng nhiều tiềm năng

Trong báo cáo mới nhất, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho biết tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý III ước tăng 8,23% so với cùng kỳ năm trước, chỉ thấp hơn mức tăng 14,38% của cùng kỳ năm 2022 trong giai đoạn 2011 - 2025.

Trong khi đó, GDP 9 tháng ước tăng 7,85% so với cùng kỳ năm trước, cũng chỉ thấp hơn tốc độ tăng 9,44% của cùng kỳ năm 2022.

Với số liệu này, bà Nguyễn Thị Mai Hạnh - Trưởng ban hệ thống tài khoản quốc gia, Cục Thống kê - cho rằng để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm 8% thì quý IV nền kinh tế phải đạt tăng trưởng 8,4%, đây là mức tăng cao nhất từ năm 2011 trở lại đây.

Còn để đạt tăng trưởng GDP cả năm 8,3% thì tăng trưởng quý IV phải đạt 9,5% và muốn đạt mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm đạt 8,5% thì tăng trưởng quý IV phải đạt 10,2%.

GDP quý III và 9 tháng đầu năm cùng cao thứ 2 trong 14 năm giai đoạn 2011 - 2025. (Ảnh minh họa).

Bà Hạnh đánh giá, đây là những mục tiêu đầy thách thức, nhất là trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều rủi ro, biến động chính trị và áp lực suy giảm thương mại toàn cầu.

Đồng quan điểm, chuyên gia kinh tế TS Bùi Kiến Thành cho rằng để đạt được mục tiêu tăng trưởng 8 - 8,5% trong năm 2025, chúng ta phải vượt qua nhiều thách thức. Tuy nhiên, kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm đã cho thấy tiềm năng cũng như sức bật mạnh mẽ của kinh tế Việt Nam, khi chỉ số tăng trưởng này đã cao hơn so với rất nhiều năm qua.

“Từ kết quả này, tôi có niềm tin rằng kinh tế Việt Nam sẽ tăng tốc tròng quý cuối cùng và mục tiêu tăng trưởng cả năm 2025 sẽ vượt 8%. Đây cũng là tiền đề, động lực cho sự tăng trưởng trong những năm tiếp theo”, chuyên gia Bùi Kiến Thành nói.

PGS,TS Trần Hoàng Ngân cũng dự báo việc đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cho cả năm 2025 là rất khả thi. "Kết quả tăng trưởng GDP 9 tháng đầu năm ở mức 7,85% đã phản ánh đúng tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước", ông Ngân nhấn mạnh.

Những việc cần làm để về đích

Bà Mai Hạnh đưa ra khuyến nghị: Để đạt được mục tiêu tăng trưởng cao cả năm thì 3 tháng cuối năm cần kích hoạt tối đa các thuận lợi và động lực tăng trưởng. Thuận lợi trong quý IV là tiếp đà tăng trưởng 9 tháng, mùa cao điểm đơn hàng cuối năm thúc đẩy tiêu dùng toàn cầu, tạo điều kiện cho các ngành điện tử, dệt may, da giày, nông sản chế biến, đồ gỗ… tăng sản xuất, qua đó lan tỏa đến các ngành khác như vận tải, kho bãi.

Bên cạnh đó là các động lực từ giải ngân vốn đầu tư công tăng tốc trước thời điểm khóa sổ năm, du lịch bước vào giai đoạn cao điểm Tết dương lịch và lễ hội sẽ kích cầu tiêu dùng, giải ngân FDI cuối năm tăng và môi trường chính sách ổn định hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh.

Chuyên gia Bùi Kiến Thành thì đánh giá cao việc thời gian gần đây, Việt Nam đã và đang tích cực gỡ nút thắt thể chế và có chính sách tốt thu hút đầu tư nước ngoài. Bằng chứng là tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt 28,54 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên ông Thành lưu ý, Việt Nam cần tiếp tục nghiên cứu để có môi trường đầu tư hấp dẫn nhất với cả doanh nghiệp trong và ngoài nước, tạo việc làm cho người lao động, đồng thời tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu. Có như thế mới tạo nên dòng tiền bền vững, phục vụ cho phát triển kinh tế.

Chuyên gia cho rằng đẩy mạnh đầu tư công là một trong những giải pháp góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. (Ảnh minh họa)

Chuyên gia kinh tế, TS Võ Trí Thành cũng cho rằng mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 8% trong năm 2025 là một thách thức lớn và muốn đạt được thì việc khơi thông những điểm nghẽn là tiền đề quan trọng. Vì nếu làm hiệu quả sẽ giúp cải thiện niềm tin vào môi trường kinh doanh của Việt Nam, từ đó thu hút vốn đầu tư trong nước và quốc tế.

Ông Thành nhấn mạnh, một trong những việc cần tiếp tục tập trung làm là đẩy mạnh đầu tư công, thực hiện các dự án trọng điểm. Ông phân tích, mỗi 1% giải ngân đầu tư công tăng thêm sẽ góp phần nâng tốc độ tăng trưởng GDP thêm 0,058%. Ngoài ra, cứ mỗi đồng vốn đầu tư công được giải ngân có khả năng kích thích 1,61 đồng vốn đầu tư từ khu vực tư nhân, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong nền kinh tế.

Chuyên gia cũng nhận định, xuất khẩu, đầu tư, tiêu dùng là ba chân kiềng của tăng trưởng kinh tế. Năm 2025, tình hình xuất khẩu sẽ rơi vào thế khó trước chính sách thuế quan mới đầy biến động của Tổng thống Mỹ Donald Trump khiến sức mua, thương mại toàn cầu sụt giảm. Diễn biến này cũng làm động lực tiêu dùng khó lường trước. Vì thế, vai trò của đầu tư là rất quan trọng, đặc biệt là đầu tư công với rất nhiều dự án trọng điểm cần triển khai.

“Việc triển khai nhanh chóng nhưng hợp lý các dự án không chỉ tạo động lực cho tăng trưởng hiện tại mà còn đảm bảo sự phát triển lâu dài, đưa Việt Nam tiến gần hơn đến mục tiêu trở thành một nền kinh tế phát triển vào năm 2045”, ông Thành nói và nhấn mạnh Chính phủ cần nâng cao năng lực giám sát các dự án đầu tư.

Còn theo chuyên gia Trần Hoàng Ngân, chúng ta cần nhiều giải pháp đồng bộ từ nay đến cuối năm để về đích, trong đó có việc tập trung hoàn thiện thể chế, hệ thống luật pháp, cải cách hành chính và nhất là tạo điều kiện để các địa phương có thế mạnh như TP.HCM có thể bứt phá, tăng tốc để lôi kéo đoàn tàu tăng trưởng cao hơn.

“Chính phủ cần tập trung trình Quốc hội sửa các Luật, Nghị quyết để Quốc hội thông qua, tạo nền tảng bước vào kế hoạch 5 năm giai đoạn 2026 - 2030 với sự phát triển mạnh và bền vững. Ngoài ra, phải hỗ trợ các địa phương, bộ ngành để giải quyết nhanh những dự án tồn đọng, tắc nghẽn, đưa những khối đá, khối sắt trở thành những dự án thực sự. Đồng thời, những tài sản công, đất công cũng cần xử lý đưa vào đấu giá, khai thác để trở thành động lực tăng trưởng. Cuối cùng là tăng cường kích cầu tiêu dùng, kích cầu du lịch. Làm tốt, đồng bộ những giải pháp trên thì GDP sẽ tăng trưởng bền vững trên 8%”, ông Ngân nêu quan điểm.

Tuy nhiên ông Ngân cũng nhấn mạnh, chúng ta không nên chỉ nhìn vào ngắn hạn mà nên nhìn vào mục tiêu phát triển đất nước giai đoạn 2030 - 2045, để từ đó có những giải pháp căn cơ, dài hạn, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới.