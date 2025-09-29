Toàn cảnh dự án Lotte vừa xin rút lui khỏi 'đất vàng' Thủ Thiêm

Sau khi Lotte đề nghị trả lại khu đất, cuối tháng 8 vừa qua, liên danh CTCP Tập đoàn Sunshine và CTCP Đầu tư DIA đã có văn bản gửi UBND TP.HCM, bày tỏ mong muốn tiếp nhận và triển khai dự án. Tuy nhiên, ngày 25/9, Sở Tài chính TP.HCM cho biết chưa có cơ sở để xem xét đề nghị này, bởi theo quy định pháp luật, Công ty TNHH Lotte Properties HCMC vẫn là nhà đầu tư thực hiện dự án Eco Smart City tại khu chức năng 2A, Khu đô thị mới Thủ Thiêm.