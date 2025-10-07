TP.HCM chốt phương án xử lý hơn 9.000m² khu 'đất vàng' Thương xá Tax

(VTC News) -

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh vừa ký công văn yêu cầu Sở Tài chính, Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, phường Sài Gòn cùng Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một thành viên (Satra) phối hợp xử lý khu đất 9.000 m² có địa chỉ tại 135 Nguyễn Huệ và 39 Lê Lợi, phường Sài Gòn.

Khu đất này từng là Thương xá Tax, nhưng đã bị hoang nhiều năm.

Thành phố yêu cầu Satra làm việc với các sở ngành, để xác định điều kiện tiếp tục sử dụng đất và triển khai dự án theo quy định về quản lý tài sản công và Luật Đầu tư.

Trường hợp không đáp ứng, Satra có văn bản trả lại đất. UBND phường Sài Gòn sẽ phối hợp kiểm tra thực địa, lập hồ sơ thu hồi và bàn giao lại cho Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.HCM quản lý theo quy định.

Thương xá Tax - điểm mua sắm yêu thích giữa trung tâm TP.HCM được tháo dỡ từ năm 2016. (Ảnh: Lê Quân)

Hồi tháng 5, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM có văn bản kiến nghị khu đất Thương xá Tax là tài sản công, được thu hồi từ liên doanh Noga Sài Gòn và giao cho Satra quản lý.

Sở này đề xuất hướng xử lý khả thi nhất để thu hồi đất, là đề nghị doanh nghiệp tự nguyện trả lại đất nếu không còn đủ điều kiện tiếp tục dự án, hoặc không được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận đầu tư.

Ngày 18/6, Văn phòng UBND TP có Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP.HCM tại cuộc họp Tổ Công tác đặc biệt rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các công trình, dự án, trên địa bàn, liên quan dự án Đầu tư Trung tâm Thương mại Dịch vụ, Văn phòng, Khách sạn tại vị trí Thương xá Tax.

Thông báo giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan rà soát nguồn gốc pháp lý khu đất, xác định cụ thể, thực hiện thu hồi, quản lý theo quy định; đề xuất trình TP xem xét theo thẩm quyền và quy định pháp luật.

Theo Sở Xây dựng, khu đất này thuộc diện công sản, được Nhà nước chấm dứt việc cho thuê đất đối với liên doanh Noga Sài Gòn và thu hồi khu đất, sau đó, giao Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn tổ chức bồi thường, hỗ trợ di dời giải phóng mặt bằng, trực tiếp quản lý.

Còn Sở Tài chính cho biết khu đất do Việt Nam góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng (9.348m²) trong 40 năm và giá trị tòa nhà hiện có.

Tuy nhiên, sau 2 năm dự án không được triển khai, do đối tác nước ngoài không chuyển vốn theo tiến độ cam kết. Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nay là Bộ Tài chính) đã ban hành Quyết định chấm dứt hoạt động và giải thể trước thời hạn Trung tâm Thương mại, khách sạn và Giao dịch Quốc tế Noga Sài Gòn.

Khu đất dự kiến xây tòa nhà 40 tầng với khối để thông với ga ngầm Bến Thành - Suối Tiên nhưng bỏ trống gần 10 năm qua. (Ảnh: Mỹ Quỳnh)

Từ các cơ sở này, Sở Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị UBND TP.HCM giao Satra rà soát điều kiện sử dụng khu đất; chỉ đạo Chủ tịch UBND phường Sài Gòn thu hồi và bàn giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất nếu doanh nghiệp tự nguyện trả lại. Việc này nhằm đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong quản lý khu khu đất ngay trung tâm TP. HCM.

Trước đó, Satra đã có văn bản gửi UBND TP.HCM, đề nghị được thuê toàn bộ phần đất công (hơn 7.000m²) mà không qua đấu giá. Theo lý giải, doanh nghiệp đã đầu tư hơn 487 tỷ đồng trong giai đoạn chuẩn bị, bao gồm 300 tỷ đồng chi phí bồi thường và tái định cư.

Ngoài ra, từ 2016 khi Thương xá Tax được tháo dỡ, Satra vẫn đóng tiền thuê đất hàng năm, tổng cộng hơn 640 tỷ đồng đến năm 2024.

Thương xá Tax trước năm 2016 là trung tâm thương mại, mua sắm nổi tiếng ngay giữa lòng TP nhưng bị phá dỡ năm 2016 để thực hiện dự án tòa nhà 40 tầng, gồm trung tâm thương mại, văn phòng và khách sạn.

Dự án dự kiến khởi công năm 2017, hoàn thành vào 2020, song sau tháo dỡ, khu đất bị bỏ trống đến nay.

Năm 2021, TP.HCM từng kiến nghị Chính phủ cho phép Satra được thuê đất không qua đấu giá, để triển khai dự án, nhưng các bộ ngành liên quan cho rằng việc giao đất trực tiếp là không phù hợp quy định, bởi khu đất có nguồn gốc Nhà nước quản lý.

Đồng thời, việc đầu tư dự án trung tâm thương mại, khách sạn không thuộc ngành nghề kinh doanh chính của Satra.