Hot girl Trần Thị Duyên vắng mặt, Phong Phú Hà Nam thua đội bóng nhà bầu Hiển

Thái Nguyên T&T đặt quyết tâm rất cao trong trận đấu trước Phong Phú Hà Nam đang sa sút ở mùa giải này. Dù vừa có được chiến thắng đầu tiên nhưng điều này không cải thiện được phong độ của Phong Phú Hà Nam. Họ tiếp tục gặp khó với lực lượng ở thời kì chuyển giao.

Trận này, một loạt trụ cột của Phong Phú Hà Nam như Tuyết Dung hay Trần Thị Duyên vắng mặt trong đội hình xuất phát. Phút 34, bước ngoặt của trận đấu mở ra khi tài năng trẻ Đỗ Thị Thúy Nga mở tỉ số trận đấu cho Thái Nguyên T&T. Hai đội bước vào giờ nghỉ với lợi thế cho đội bóng xứ chè.

Phong Phú Hà Nam thua đậm Thái Nguyên T&T.

Bước sang hiệp 2, Thái Nguyên T&T tiếp tục chiếm ưu thế trên sân. Nhưng cũng phải đến cuối hiệp 2, cô trò HLV Văn Thị Thanh mới có thêm bàn thắng. Phút 89, Lò Thị Hoài lập công nâng tỉ số lên 2-0 trước khi Nguyễn Thị Bích Thùy ấn định chiến thắng 3-0 cho Thái Nguyên T&T ở thời gian bù giờ.

Khoảng cách 4 điểm với các đội bám đuổi như Than KSVN và Hà Nội giúp TP.HCM I tự tin ở lượt đấu áp chót của giải. Tuy nhiên, cô trò HLV Đoàn Thị Kim Chi vấp phải thử thách lớn từ chính Than KSVN. Đội bóng vùng mỏ tạo ra không ít khó khăn cho nhà đương kim vô địch của giải. Trong hiệp 1, cả hai đội đều dứt điểm chưa tốt và bước vào giờ nghỉ với kết quả 0-0.

Sang hiệp 2, TP.HCM I tràn lên tấn công nhưng tiếp tục thiếu đi sự sắc sảo và cả một chút may mắn để tìm kiếm bàn thắng mở tỉ số. Ngược lại, Than KSVN lại để lỡ những cơ hội để áp sát ngôi đầu bảng. Trận đấu kết thúc với tỉ số hòa 0-0 và Hà Nội vẫn còn cơ hội bám đuổi TP.HCM I nếu họ giành chiến thắng trong trận đấu cuối cùng của lượt 9.