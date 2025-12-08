Lý do VF 3 là chiếc xe 'gây tranh cãi': Mua xe cho vợ nhưng người dùng là… chồng

(VTC News) -

“Dốc cao cỡ nào cũng leo được”

Là người đã từng lái nhiều dòng xe khác nhau, anh Lê Đức Anh (Hà Nội) vẫn bất ngờ khi chiếc VF 3 anh mua tặng vợ lại đem đến cảm giác lái “thích hơn cả xe 7 chỗ”.

Không chỉ linh hoạt trong phố, VF 3 còn chứng minh khả năng “thực chiến” trên đường trường. Chủ kênh Kin Ơi Đi Thôi! Official, người đã mang xe đi phượt, băng đèo và nhiều cung đường khó, cho biết mẫu mini-SUV này xử lý tốt hầu hết địa hình. “Xe có thể vượt rất nhẹ nhàng trên những đoạn đồi núi, dốc cao cỡ nào cũng leo được”, anh chia sẻ.

VF 3 cũng được anh đánh giá cao khả năng pin phục hồi nhờ phanh tái sinh. Trong hành trình 90 km từ Măng Đen xuống thị trấn, xe chỉ mất khoảng 5% pin và có thời điểm pin hồi thêm gần 10%.

Sự bền bỉ còn được kiểm chứng bằng bài thử của anh Duy, chủ kênh Duy VF 3 Vlog, sau 41.000 km sử dụng. Trong một lần chạy kiệt pin từ 100% xuống 0% khi gắn cốp nóc nặng và không tiết chế chân ga, VF 3 vẫn đạt hơn 200 km - tương đương thông số hãng công bố. Theo anh, đây là minh chứng rõ ràng về độ bền của pin và chất lượng tổng thể của VF 3.

Bên cạnh khả năng vận hành, loạt chi tiết nhỏ như điều hòa làm lạnh nhanh, tầm nhìn thoáng hay cần số đặt gần vô lăng giúp thao tác linh hoạt khiến mẫu xe này ghi điểm lớn với người dùng. Những chi tiết tưởng chừng giản đơn lại tạo nên sự thoải mái rõ rệt trong trải nghiệm hàng ngày.

Chi phí vận hành “rẻ đến bất ngờ”

Với nhiều người, VF 3 là chiếc xe nhỏ mà không chật, nhẹ mà không yếu và đặc biệt rất dễ dùng. Mẫu minicar của VinFast bởi thế có thể trở thành lựa chọn thay thế xe máy cho hầu hết nhu cầu hàng ngày, đặc biệt khi nhiều người đánh giá chi phí vận hành xe “rẻ đến bất ngờ”.

Anh Tuấn Ngọc, một chủ xe tại Hà Nội cho biết tiền bảo dưỡng ở mốc đầu tiên 12.000 km chỉ vài trăm nghìn đồng - mức thấp hơn rất nhiều so với nhiều dòng xe khác. Với những chủ xe chạy tần suất cao, khác biệt này càng rõ rệt.

Chi phí “nhiên liệu” của VF 3 cũng được tiết kiệm tối đa nhờ chính sách miễn phí sạc tới tháng 6/2027 của VinFast. Ngay cả khi không còn áp dụng ưu đãi này, chi phí sạc theo nhiều chủ xe cũng rất hợp lý. Với những người di chuyển nhiều, khoản tiết kiệm mỗi tháng lên tới cả chục triệu đồng không phải chuyện hiếm.

Theo anh Ngọc, cũng vì chi phí sạc vô cùng rẻ nên chiếc VF 3 có thể biến thành văn phòng làm việc di động. Anh sử dụng bàn gắn vào vô lăng, thoải mái chạy ra khu vực công viên hay bờ sông, mở máy lạnh và xử lý công việc mà không lo tốn xăng như với các mẫu xe truyền thống.

Hệ thống trạm sạc theo chủ xe này cũng rất nhiều và dày đặc ở khắp các tỉnh, thành phố nên việc sạc không hề là vấn đề. “Chạy hơn 100 km, nghỉ ngơi ăn uống, sạc nửa tiếng là có thể đi tiếp thoải mái”, vị chủ xe nói.

Tổng kết về VF 3, chủ kênh Kin Ơi Đi Thôi! Official khẳng định sẽ không quay lại xe xăng sau khi đã sử dụng mẫu SUV điện của VinFast. Một trong những lý do quan trọng, ngoài chất lượng, dịch vụ, theo người này là ở lợi thế sạch sẽ, bảo vệ môi trường của xe điện.

“Khí thải từ xe xăng dầu, đặc biệt xe cũ rất ô nhiễm và ảnh hưởng trực tiếp đến người dùng và người đi đường xung quanh”, vị chủ xe nói. Đây cũng là lý do VF 3 được gọi là “xe quốc dân” cả về doanh số lẫn vị trí trong lòng người tiêu dùng Việt.