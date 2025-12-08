Lịch cúp điện hôm nay ngày 9/12/2025 tại Thành phố Huế

Báo Điện tử VTC News cập nhật mới nhất lịch mất điện, cúp điện các khu vực tại Thành phố Huế ngày 9/12/2025 từ website cổng thông tin Điện lực miền Trung.

Lịch cúp điện phường Phú Bài

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 09/12/2025 từ 07h30 - 14h30 Mất điện trạm Hà Thành (BBNT), Bơm Hà Cỏ, Bơm Vinh Hà. Đội quản lý điện Hương Thủy Lắp chụp cột tại vị trí 89/11 nhánh rẽ đi Hà Thành xuất tuyến 471 La Sơn

Lịch cúp điện phường Hương An

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 09/12/2025 từ 06h30 - 11h30 Mất điện trạm Khách sạn Đồng Lợi, khách sạn Kinh Đô, Thọ Lộc 1, Thọ Lộc 3, Nguyễn Công Trứ. Đội quản lý điện Nam Sông Hương Xử lý các khớp nối tủ RMU bị phóng điện sau kiểm tra đêm, vệ sinh XLTX RMU khách sạn Kinh Đô, khách sạn Đồng Lợi sau bão lụt, vệ sinh MBA và lắp chụp FCO TBA khách sạn Kinh Đô

Lịch cúp điện phường Phong Thái

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 09/12/2025 từ 07h00 - 08h20 Mất điện trạm Chương Bình 2, Ma nê, Phú Nông, Trung Thạnh 1, Bơm Hải Hạc, Bơm Ô Sa Tồn. Đội quản lý điện Phong Điền Tách lèo vị trí 37 XT 471 TC Phong Chương 09/12/2025 từ 07h00 - 17h20 Mất điện trạm Chương Bình. Đội quản lý điện Phong Điền Tách lèo & đấu lèo vị trí 37 XT 471 TC Phong Chương. Lắp xà, kéo dây chống sét từ vị trí 42 đến 64 XT 471 TC Phong Chương

Lịch cúp điện xã Chân Mây - Lăng Cô

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 09/12/2025 từ 08h00 - 12h30 Mất điện trạm Hói Dừa, Hói Mít, Hói Mít 2, An Tân (BBNT), Sao Biển Bé Đen, Đồn Biên Phòng 236, Du Lịch Thanh Tâm, Hải Vân (BBNT), ĐC Lăng Cô (BBNT), Du Lịch Lăng Cô, Du Lịch Lăng Cô 2, Cục Quản Trị T26 (Khu Nghỉ Dưỡng Lăng Cô), Lộc Hải 10 (BBNT), Lộc Hải 3 (BBNT), Lộc Hải 4 (BBNT), Lộc Hải 5 (BBNT), Lộc Hải 6 (BBNT), Lộc Hải 7 (BBNT), CA Tỉnh TT-Huế (Khu Nghỉ Dưỡng Lăng Cô), Thu Phí Hầm Phước Tượng – Phú Gia, Hói Dừa 2, Lộc Hải 8 (BBNT), Vietpearl (CT TNHH Đầu Tư & Thu Hoạch AK5), Nước Đá Long Phụng, Resort Xanh Lăng Cô, Khách Sạn Xanh Lăng Cô. Đội quản lý điện Phú Lộc Dựng cột BTLT 16m dưới tuyến vị trí 80A, lắp xà đấu nối đường dây đi TBA DL Thanh Tâm và DL Lăng Cô, tách lèo thu hồi đường dây từ vị trí 84/3 đến 84/6 XT 472 Lăng Cô. (phục vụ dự án Khu nghỉ dưỡng Lăng Cô mở rộng của Cục Quản Trị Văn Phòng Trung Ương Đảng)

Trên đây là lịch cúp điện cho các khu vực trên địa bàn Thành phố Huế ngày 9/12/2025. Hiện tại, một số địa điểm khác chưa có thông tin về việc cắt điện.

Báo Điện tử VTC News sẽ liên tục cập nhật những thông tin về lịch cắt điện mới nhất và chính xác tại Thành phố Huế để khán giả tiện theo dõi.