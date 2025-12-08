Khám phá không gian trải nghiệm đa giác quan tại Vũ trụ dưỡng chất One Aptamil

(VTC News) -

Khai thác sự kết hợp độc đáo giữa khoa học dinh dưỡng và công nghệ ấn tượng, Sự kiện Vũ trụ dưỡng chất One Aptamil đưa khách tham quan trải nghiệm hành trình phi thường du hành vào vũ trụ dưỡng chất. Bằng việc ứng dụng công nghệ trình chiếu 3D hiện đại, mô phỏng các giải pháp dinh dưỡng khoa học, kết hợp hiệu ứng ảo ảnh thị giác độc đáo, sự kiện hứa hẹn mang đến những khoảnh khắc vui chơi và thư giãn đáng nhớ cho các gia đình nhỏ.

Sự kiện “Vũ trụ dưỡng chất One Aptamil” do Danone và Aptamil tổ chức tại Quảng trường phố đi bộ Nguyễn Huệ TP. Hồ Chí Minh từ ngày 5-7/12

Sự kiện “Vũ trụ dưỡng chất One Aptamil” thể hiện nền tảng dinh dưỡng khoa học mà Danone và thương hiệu Aptamil dày công kiến tạo. Với di sản hơn 100 năm tiên phong về dinh dưỡng toàn cầu, Danone luôn mong muốn đáp ứng các nhu cầu dinh dưỡng đa dạng của con người ở mọi lứa tuổi và thể trạng sức khỏe.

Kế thừa di sản đó, thương hiệu Aptamil là với hơn 50 năm nghiên cứu chuyên sâu về dinh dưỡng cho trẻ, luôn đồng hành cùng các bậc cha mẹ xây dựng cho con yêu nền tảng phát triển về đề kháng và trí não.