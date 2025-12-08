Mẹ bầu song thai từng được 'nuôi tạm' bàn tay ở cẳng chân sinh con an toàn

(VTC News) -

Ngày 9/12, thông tin từ bác sĩ Thái Trung - Bệnh viện Đa khoa Bình Dương (TP.HCM), sản phụ L.N.P., người từng được ghép nối bàn tay đứt lìa sau thời gian “nuôi” ở cẳng chân đã sinh con an toàn.

"Sản phụ sinh hai con xong thì hạnh phúc cười tít mắt, bà ngoại thì khóc. Chúng tôi thì tròn lời hứa. Đây là kết quả của tất cả mọi người cùng góp sức", bác sĩ Thái Trung chia sẻ.

Hai em bé chào đời khoẻ mạnh trong niềm hạnh phúc của gia đình và ê kíp đã chuyên khoa.

Theo bác sĩ Trung, sản phụ P. vượt cạn thuận lợi, em bé chào đời khỏe mạnh, phản xạ tốt, tình trạng tổng quát ổn định. Đây là cái kết trọn vẹn cho hành trình y khoa đặc biệt kéo dài nhiều tháng, trong đó ê kíp phải vừa bảo toàn bàn tay đứt lìa vừa đảm bảo an toàn cho thai nhi.

Trước đó, chiều 13/9, trong lúc làm việc tại nhà máy, chị L.N.P. (19 tuổi) gặp tai nạn lao động nghiêm trọng, bị máy móc cuốn khiến vùng 1/3 dưới cẳng tay phải dập nát, bàn tay phải đứt lìa hoàn toàn.

Sau khi được sơ cứu tại một cơ sở y tế ở phường Thuận An (TP.HCM), bệnh nhân được chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Đa khoa Bình Dương lúc 15h30 cùng ngày. Thời điểm nhập viện, chị P. tỉnh táo, không sốc, đang mang song thai ở tuần thứ 23.

Nhận thấy tính chất đặc biệt của ca bệnh, bệnh viện lập tức huy động ê kíp đa chuyên khoa gồm: Hồi sức cấp cứu, Phụ sản, Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, Huyết học - Truyền máu và Chấn thương chỉnh hình để hội chẩn.

Mục tiêu hàng đầu là bảo đảm an toàn tuyệt đối cho thai phụ và hai thai nhi. Đồng thời, bệnh nhân tha thiết mong muốn giữ lại bàn tay để sau này có thể chăm sóc chính hai con của mình.

Trước nguyện vọng đó, các bác sĩ thống nhất đưa ra giải pháp khó khăn nhưng mang tính nhân văn cao: Ghép tạm bàn tay đứt lìa vào cổ chân phải, kèm nối mạch vi phẫu để duy trì tuần hoàn máu. Đồng thời, phần đầu gần cẳng tay được che phủ bằng vạt da ngẫu nhiên vùng bụng nhằm bảo tồn mô.

Đây là kỹ thuật nhằm “nuôi sống” bàn tay trong thời gian chờ nối trở lại cẳng tay khi điều kiện thuận lợi hơn. Trong bối cảnh sản phụ đang mang song thai, việc nối trực tiếp bàn tay ngay tại vị trí tổn thương sẽ tiềm ẩn nguy cơ thất bại và biến chứng nặng nề.

Ca phẫu thuật bắt đầu lúc 17h ngày 13/9, kéo dài hơn 3 giờ. Trong phòng mổ, nhóm vi phẫu khẩn trương nối mạch máu li ti để bàn tay được nuôi sống, nhóm gây mê hồi sức kiểm soát huyết động, bác sĩ sản khoa theo dõi sát nhịp tim thai.

Sau ca mổ, sức khỏe bệnh nhân ổn định, song thai phát triển bình thường, bàn tay ghép tạm vào cổ chân có tín hiệu nuôi máu tốt.

Ê kíp đa chuyên khoa nhận thư khen sau ca phẫu thuật thành công.

Đến cuối tháng 11, bác sĩ Thái Trung và ê kíp đa chuyên khoa của Bệnh viện Đa khoa Bình Dương thực hiện ca phẫu thuật, ghép lại bàn tay đứt lìa của sản phụ P. sau hơn 2 tháng "nuôi tạm" ở cẳng chân.

Sau khi ghép, hiện các ngón tay của thai phụ cử động được. Sức khỏe mẹ và song thai ổn định.

Bác sĩ Thái Trung cho biết, khi đưa ra quyết định ghép tạm vào cẳng chân, ê-kíp tính toán kỹ lưỡng, bao gồm cả việc ghép lại sau này.

Theo Bệnh viện Đa khoa Bình Dương, trường hợp này không chỉ cho thấy năng lực chuyên môn ngày càng nâng cao của y tế tuyến tỉnh, mà còn khẳng định giá trị nhân văn sâu sắc trong thực hành y khoa.

Bằng quyết định táo bạo và kỹ thuật vi phẫu phức tạp, ê kíp bác sĩ đã cùng lúc bảo vệ an toàn cho mẹ và hai thai nhi, đồng thời giữ lại cơ hội hồi phục chức năng cho bàn tay bị đứt lìa.