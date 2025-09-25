Kỳ tích ở TP.HCM: Bác sĩ ghép bàn tay đứt lìa vào cổ chân mẹ bầu song thai

(VTC News) -

Một ca phẫu thuật hy hữu vừa diễn ra tại TP.HCM khiến giới chuyên môn và dư luận không khỏi kinh ngạc: Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bình Dương ghép tạm bàn tay đứt lìa của một mẹ bầu mang song thai vào… cổ chân, mở ra cơ hội bảo tồn chức năng tay cho người bệnh trong tương lai.

Sáng 25/9, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, TS.BS Lê Ngọc Long - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Dương (TP.HCM) cho biết, bệnh nhân là chị L.N.P (19 tuổi).

Chiều 13/9, trong lúc làm việc tại nhà máy, chị P. gặp tai nạn lao động nghiêm trọng, bị máy móc cuốn khiến vùng 1/3 dưới cẳng tay phải dập nát, bàn tay phải đứt lìa hoàn toàn.

Sau khi được sơ cứu tại một cơ sở y tế ở phường Thuận An (TP.HCM), bệnh nhân được chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Đa khoa Bình Dương lúc 15h30 cùng ngày. Thời điểm nhập viện, chị P. tỉnh táo, không sốc, đang mang song thai ở tuần thứ 23.

Bàn tay của mẹ bầu mang song thai được ghép tạm vào cổ chân.

Nhận thấy tính chất đặc biệt của ca bệnh, bệnh viện lập tức huy động ê-kíp đa chuyên khoa gồm: Hồi sức cấp cứu, Phụ sản, Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, Huyết học - Truyền máu và Chấn thương chỉnh hình để hội chẩn.

Mục tiêu hàng đầu là bảo đảm an toàn tuyệt đối cho thai phụ và hai thai nhi. Đồng thời, bệnh nhân tha thiết mong muốn giữ lại bàn tay để sau này có thể chăm sóc chính hai con của mình.

Trước nguyện vọng đó, các bác sĩ đã thống nhất một giải pháp khó khăn nhưng mang tính nhân văn cao: Ghép tạm bàn tay đứt lìa vào cổ chân phải, kèm nối mạch vi phẫu để duy trì tuần hoàn máu. Đồng thời, phần đầu gần cẳng tay được che phủ bằng vạt da ngẫu nhiên vùng bụng nhằm bảo tồn mô.

Theo ê-kíp, đây là kỹ thuật nhằm “nuôi sống” bàn tay trong thời gian chờ nối trở lại cẳng tay khi điều kiện thuận lợi hơn. Trong bối cảnh sản phụ đang mang song thai, việc nối trực tiếp bàn tay ngay tại vị trí tổn thương sẽ tiềm ẩn nguy cơ thất bại và biến chứng nặng nề.

Ca phẫu thuật bắt đầu lúc 17h ngày 13/9, kéo dài hơn 3 giờ. Trong phòng mổ, nhóm vi phẫu khẩn trương nối mạch máu li ti để bàn tay được nuôi sống, nhóm gây mê hồi sức kiểm soát huyết động, bác sĩ sản khoa theo dõi sát nhịp tim thai.

“Đây là ca phẫu thuật cực kỳ phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa, bởi chúng tôi vừa phải giữ an toàn tuyệt đối cho mẹ và thai, vừa phải bảo tồn bàn tay cho người bệnh”, TS.BS Lê Ngọc Long nói.

Sau ca mổ, sức khỏe bệnh nhân ổn định, song thai phát triển bình thường, bàn tay ghép tạm vào cổ chân có tín hiệu nuôi máu tốt.

Dự kiến, khi thai phát triển ổn định trên 32 tuần, bệnh viện sẽ cân nhắc thực hiện ca phẫu thuật thứ hai: tách bàn tay khỏi chân và nối trở lại vị trí cẳng tay.

“Thành công bước đầu này cho thấy sự tiến bộ của kỹ thuật vi phẫu chấn thương chỉnh hình, đồng thời là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm của đội ngũ y bác sĩ. Trong những thời điểm quyết định, sức mạnh tập thể đã giúp chúng tôi mang đến không chỉ sự sống, mà còn là hy vọng và cơ hội hồi sinh”, bác sĩ Long chia sẻ.

Theo Bệnh viện Đa khoa Bình Dương, trường hợp này không chỉ cho thấy năng lực chuyên môn ngày càng nâng cao của y tế tuyến tỉnh, mà còn khẳng định giá trị nhân văn sâu sắc trong thực hành y khoa.

Bằng quyết định táo bạo và kỹ thuật vi phẫu phức tạp, ê-kíp bác sĩ đã cùng lúc bảo vệ an toàn cho mẹ và hai thai nhi, đồng thời giữ lại cơ hội hồi phục chức năng cho bàn tay bị đứt lìa.