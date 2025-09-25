Đóng

Kỳ tích y học: Bác sĩ ghép bàn tay đứt lìa vào cổ chân thai phụ

(VTC News) -

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bình Dương ghép bàn tay đứt lìa của một mẹ bầu mang song thai vào cổ chân nhằm bảo tồn chức năng tay cho người bệnh trong tương lai.

Nguồn:
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới