Kỳ tích y học: Bác sĩ ghép bàn tay đứt lìa vào cổ chân thai phụ
(VTC News) -
Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bình Dương ghép bàn tay đứt lìa của một mẹ bầu mang song thai vào cổ chân nhằm bảo tồn chức năng tay cho người bệnh trong tương lai.
Tin mới
Kỳ tích y học: Bác sĩ ghép bàn tay đứt lìa vào cổ chân thai phụ
22:14 25/09/2025
Reels
Israel phát động làn sóng không kích mới vào Yemen
22:03 25/09/2025
Thời sự quốc tế
Cháy nhà cao tầng ở TP.HCM, 6 người được cứu thoát
21:42 25/09/2025
Phòng chống cháy nổ
Ngoại binh bị đuổi, cựu sao U23 Việt Nam giúp CLB Nam Định thắng đội Campuchia
21:39 25/09/2025
Bóng đá Việt Nam
Bắt giam 2 lãnh đạo Công ty Đường sắt Yên Lào
21:24 25/09/2025
Bản tin 113
MC Lại Văn Sâm bức xúc vì bị mạo danh trục lợi
21:23 25/09/2025
Sao Việt
Ông Hoàng Văn Nghiệm tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2025 - 2030
20:29 25/09/2025
Chính trị
80 năm Phát thanh đối ngoại: Tự hào và phát triển
20:26 25/09/2025
Thời sự quốc tế
Ragasa suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, người dân Quảng Ninh thở phào nhẹ nhõm
20:18 25/09/2025
VTC NEWS TV
Bão Bualoi sắp vào Biển Đông, đường đi phức tạp
20:02 25/09/2025
Reels
Xử phạt tài xế xe khách đi vào làn khẩn cấp trên đường Vành đai 3 trên cao
19:57 25/09/2025
Tin nóng
Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba sẽ thăm chính thức Việt Nam
19:44 25/09/2025
Thời sự quốc tế
Cà Mau: Di dời hơn 600 hộ dân sống khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai
19:35 25/09/2025
Thời sự
Sẽ đình chỉ tuyển sinh khi trường đại học tuyển sai từ 30 người học
19:34 25/09/2025
Tin tức - Sự kiện
Bộ GD&ĐT bác tin sáp nhập Bách khoa, Kinh tế Quốc dân thành đại học liên hiệp
19:32 25/09/2025
Tin tức - Sự kiện
Ngày hội Đổi mới sáng tạo 2025: Cơ hội kết nối cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo
19:31 25/09/2025
Khoa học - Công nghệ
Trực tiếp bóng đá Nam Định 2-1 Svay Rieng: Lâm Ti Phông ghi 2 bàn
19:30 25/09/2025
Bóng đá Việt Nam
Cháy lớn tại Bắc Ninh, nhiều tài sản bị thiêu rụi
19:25 25/09/2025
Phòng chống cháy nổ
Trước áp thấp nhiệt đới, giá rau xanh rẻ bất ngờ chỉ từ 6.000 đồng
19:19 25/09/2025
VTC NEWS TV
Chủ tịch nước sẽ chủ trì Lễ mở ký Công ước của LHQ về chống tội phạm mạng
19:17 25/09/2025
Thời sự quốc tế
Dự kiến giáo viên vi phạm dạy thêm ngoài nhà trường bị phạt đến 20 triệu đồng
19:16 25/09/2025
Tin tức - Sự kiện
Hạ tầng chiến lược đưa Hải Phòng thành cực tăng trưởng Bắc Bộ
19:12 25/09/2025
Đầu Tư
Bão Bualoi giật cấp 15, tốc độ di chuyển 20km/h
19:11 25/09/2025
VTC NEWS TV
Cảnh hoang tàn sau khi bão Ragasa quét qua Trung Quốc
19:01 25/09/2025
Thời sự quốc tế
Bắc Ninh bứt phá toàn diện, mở đường cho ngành công nghiệp bán dẫn
19:00 25/09/2025
Thị trường
Tổng thống Zelensky: Sẵn sàng từ chức sau khi xung đột với Nga kết thúc
19:00 25/09/2025
Thời sự quốc tế
40.000 trẻ em chưa được đăng ký cư trú, Công an TP.HCM nói gì?
18:59 25/09/2025
Tin nhanh 24h
Vẫn còn 2,8 triệu chủ ôtô chưa chuyển đổi tài khoản giao thông
18:57 25/09/2025
Tài chính
Chưa có cơ sở giải quyết kiến nghị 8.800 tỷ của chủ đầu tư tháp 88 tầng ở TP.HCM
18:53 25/09/2025
Bất động sản
TP.HCM, Tây Ninh nghiên cứu nạo vét sông Sài Gòn lấy cát xây dựng Vành đai 4
18:46 25/09/2025
Đầu Tư