Bàn tay đứt lìa của mẹ bầu được nối lại sau thời gian 'nuôi' ở chân

Ngày 30/11, thông tin từ bác sĩ Thái Trung, anh và ê-kíp đa chuyên khoa của Bệnh viện Đa khoa Bình Dương (TP.HCM) vừa hoàn thành ca phẫu thuật, ghép lại bàn tay đứt lìa của sản phụ L.N.P (19 tuổi) sau hơn 2 tháng "nuôi tạm" ở cẳng chân.

Ca mổ nối lại bàn tay được thực hiện khi thai kỳ của sản phụ bước sang tuần thứ 31. Sau khi ghép, hiện các ngón tay của thai phụ cử động được. Sức khỏe mẹ và song thai ổn định.

Theo bác sĩ Thái Trung, khi ê-kíp thực hiện cấy ghép bàn tay "nuôi tạm" ở cẳng chân, nhiều người đã thắc mắc, khó hiểu. Phần lớn đặt câu hỏi tại sao không ghép luôn vào phần cẳng tay vừa bị đứt lìa.

Sau hơn 2 tháng được "nuôi tạm" ở cẳng chân, bàn tay được ghép về vị trí cũ.

"Vì cẳng tay mất hoàn toàn một đoạn hơn 15cm, không thể nối bàn tay vào đoạn ngắn còn lại của cẳng tay. Như vậy không có chức năng, cũng không để trang trí được. Chúng tôi không chỉ đáp ứng nguyện vọng của người mẹ là giữ và nối lại một bàn tay, mà chúng tôi xác định tạo ra một đoạn cẳng tay dài hơn 15cm mới hoàn toàn. Sau đó, nối bàn tay vào. Bàn tay không chỉ sống, mà nó phải cử động và có chức năng thật sự", bác sĩ Thái Trung cho hay.

Cũng theo bác sĩ Thái Trung, khi đưa ra quyết định ghép tạm vào cẳng chân, ê-kíp tính toán kỹ lưỡng, bao gồm cả việc ghép lại sau này.

Trước đó, chiều 13/9, trong lúc làm việc tại nhà máy, chị L.N.P. gặp tai nạn lao động nghiêm trọng, bị máy móc cuốn khiến vùng 1/3 dưới cẳng tay phải dập nát, bàn tay phải đứt lìa hoàn toàn.

Sau khi được sơ cứu tại một cơ sở y tế ở phường Thuận An (TP.HCM), bệnh nhân được chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Đa khoa Bình Dương lúc 15h30 cùng ngày. Thời điểm nhập viện, chị P. tỉnh táo, không sốc, đang mang song thai ở tuần thứ 23.

Nhận thấy tính chất đặc biệt của ca bệnh, bệnh viện lập tức huy động ê-kíp đa chuyên khoa gồm: Hồi sức cấp cứu, Phụ sản, Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, Huyết học - Truyền máu và Chấn thương chỉnh hình để hội chẩn.

Mục tiêu hàng đầu là bảo đảm an toàn tuyệt đối cho thai phụ và hai thai nhi. Đồng thời, bệnh nhân tha thiết mong muốn giữ lại bàn tay để sau này có thể chăm sóc chính hai con của mình.

Trước nguyện vọng đó, các bác sĩ thống nhất đưa ra giải pháp khó khăn nhưng mang tính nhân văn cao: Ghép tạm bàn tay đứt lìa vào cổ chân phải, kèm nối mạch vi phẫu để duy trì tuần hoàn máu. Đồng thời, phần đầu gần cẳng tay được che phủ bằng vạt da ngẫu nhiên vùng bụng nhằm bảo tồn mô.

Đây là kỹ thuật nhằm “nuôi sống” bàn tay trong thời gian chờ nối trở lại cẳng tay khi điều kiện thuận lợi hơn. Trong bối cảnh sản phụ đang mang song thai, việc nối trực tiếp bàn tay ngay tại vị trí tổn thương sẽ tiềm ẩn nguy cơ thất bại và biến chứng nặng nề.

Ca phẫu thuật bắt đầu lúc 17h ngày 13/9, kéo dài hơn 3 giờ. Trong phòng mổ, nhóm vi phẫu khẩn trương nối mạch máu li ti để bàn tay được nuôi sống, nhóm gây mê hồi sức kiểm soát huyết động, bác sĩ sản khoa theo dõi sát nhịp tim thai.

Sau ca mổ, sức khỏe bệnh nhân ổn định, song thai phát triển bình thường, bàn tay ghép tạm vào cổ chân có tín hiệu nuôi máu tốt.

Theo Bệnh viện Đa khoa Bình Dương, trường hợp này không chỉ cho thấy năng lực chuyên môn ngày càng nâng cao của y tế tuyến tỉnh, mà còn khẳng định giá trị nhân văn sâu sắc trong thực hành y khoa.

Bằng quyết định táo bạo và kỹ thuật vi phẫu phức tạp, ê-kíp bác sĩ đã cùng lúc bảo vệ an toàn cho mẹ và hai thai nhi, đồng thời giữ lại cơ hội hồi phục chức năng cho bàn tay bị đứt lìa.