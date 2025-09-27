Mẹ bầu song thai được ghép bàn tay vào cổ chân ở TP.HCM đã đi lại được

(VTC News) -

Sau 12 ngày phẫu thuật, sức khỏe sản phụ hồi phục tốt, tỉnh táo, sinh hiệu ổn định, có thể đi lại nhẹ nhàng. Vết mổ ở cẳng chân phải khô, bàn tay ghép hồng, thai kỳ ổn định.

Thai phụ L.T.N hiện sức khoẻ đã ổn định, có thể đi lại nhẹ nhàng.

Sở Y tế đánh giá cao năng lực chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa Bình Dương trong xử trí ca bệnh khẩn cấp, phức tạp. Việc áp dụng kỹ thuật vi phẫu đặc biệt không chỉ cứu chi thể bệnh nhân, bảo đảm an toàn cho song thai, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ và tận tâm của đội ngũ y bác sĩ.

Trước đó, chiều 13/9, trong lúc làm việc tại nhà máy, chị L.N.P (19 tuổi) gặp tai nạn lao động nghiêm trọng, bị máy móc cuốn khiến vùng 1/3 dưới cẳng tay phải dập nát, bàn tay phải đứt lìa hoàn toàn.

Sau khi được sơ cứu tại một cơ sở y tế ở phường Thuận An (TP.HCM), bệnh nhân được chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Đa khoa Bình Dương lúc 15h30 cùng ngày. Thời điểm nhập viện, chị P. tỉnh táo, không sốc, đang mang song thai ở tuần thứ 23.

Nhận thấy tính chất đặc biệt của ca bệnh, bệnh viện lập tức huy động ê-kíp đa chuyên khoa gồm: Hồi sức cấp cứu, Phụ sản, Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, Huyết học - Truyền máu và Chấn thương chỉnh hình để hội chẩn.

Mục tiêu hàng đầu là bảo đảm an toàn tuyệt đối cho thai phụ và hai thai nhi. Đồng thời, bệnh nhân tha thiết mong muốn giữ lại bàn tay để sau này có thể chăm sóc chính hai con của mình.

Trước nguyện vọng đó, các bác sĩ thống nhất một giải pháp khó khăn nhưng mang tính nhân văn cao: Ghép tạm bàn tay đứt lìa vào cổ chân phải, kèm nối mạch vi phẫu để duy trì tuần hoàn máu. Đồng thời, phần đầu gần cẳng tay được che phủ bằng vạt da ngẫu nhiên vùng bụng nhằm bảo tồn mô.

Theo ê-kíp phẫu thuật, đây là kỹ thuật nhằm “nuôi sống” bàn tay trong thời gian chờ nối lại với cẳng tay khi điều kiện thuận lợi hơn. Với trường hợp sản phụ mang song thai, nếu nối trực tiếp tại vị trí tổn thương sẽ tiềm ẩn nguy cơ thất bại và biến chứng nặng.

Bàn tay của chị P. khi vừa được ghép tạm vào cổ chân.

Ca phẫu thuật bắt đầu lúc 17h ngày 13/9, kéo dài gần 5 giờ.

Đầu tiên, ê-kíp phẫu thuật thực hiện tháo đoạn tay đứt gần lìa, cắt lọc sạch mô mềm và xương phần xa còn được đến 1/3 dưới cẳng tay phải. Bộc lộ động mạch quay, động mạch tùy hành, tĩnh mạch đầu và một nhánh tĩnh mạch mu tay còn tương đối nguyên vẹn. Sau đó rạch da 1/3 giữa dưới mặt trong cẳng chân phải để bộc lộ động mạch chày sau, tĩnh mạch tùy hành và hệ tĩnh mạch hiển lớn.

Bước tiếp theo, các bác sĩ thực hiện các kỹ thuật để nối phần cổ tay phải đã cắt vào cẳng chân phải. Sau nối, mạch máu lưu thông tốt, các đầu ngón tay hồng trở lại. Bàn tay được cố định vào cẳng chân bằng kim Kirschner, vết thương được che phủ bằng vạt da bụng.

“Đây là ca phẫu thuật cực kỳ phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa, bởi chúng tôi vừa phải giữ an toàn tuyệt đối cho mẹ và thai, vừa phải bảo tồn bàn tay cho người bệnh”, đại diện Bệnh viện Đa khoa Bình Dương nói.

Sau ca mổ, sức khỏe bệnh nhân ổn định, song thai phát triển bình thường, bàn tay ghép tạm vào cổ chân có tín hiệu nuôi máu tốt.

Dự kiến, khi thai phát triển ổn định trên 32 tuần, bệnh viện sẽ cân nhắc thực hiện ca phẫu thuật thứ hai: tách bàn tay khỏi chân và nối trở lại vị trí cẳng tay.