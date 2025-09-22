Hà Nội dẫn đầu lượt đi giải nữ VĐQG 2025

(VTC News) -

Tâm điểm của lượt 5 là cuộc đọ sức giữa TP.HCM I và Hà Nội. Bất ngờ xảy ra khi bàn thắng mở tỉ số trận đấu đến từ sớm. Phút thứ 9, Vũ Thị Hoa tăng tốc vượt qua cả Hồng Nhung lẫn Cù Thị Huỳnh Như và dứt điểm chuẩn xác khai thông thế bế tắc cho Hà Nội.

Để thua sớm, TP.HCM I tràn lên tấn công nhưng vấp phải sự kháng cứ mạnh mẽ từ đội bóng Thủ đô. Suốt hiệp 1, đại diện phía Nam không thể tìm đường vào khung thành đối phương. Ngược lại, Hà Nội có quyền tiếc nuối với những pha phản công bị bỏ lỡ và bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước.

Hà Nội vô địch lượt đi giải bóng đá nữ VĐQG 2025.

Bước sang hiệp 2, Hà Nội một lần nữa có bàn thắng khi Phạm Hải Yến đá phạt đền thành công. Tuy nhiên, đây là lúc mà TP.HCM I như bừng tỉnh. Phút 60, từ sai lầm của hàng thủ Hà Nội, Huỳnh Như băng vào dứt điểm chính xác rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 cho cô trò HLV Đoàn Kim Chi.

Phút 72, vẫn là tiền đạo đội trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam tung cú sút phạt rất đẹp mắt gỡ hòa 2-2 cho TP.HCM I. Huỳnh Như tỏa sáng giữ lại 1 điểm cho đồng đội nhưng Hà Nội vẫn là đội dẫn đầu bảng xếp hạng sau lượt 5.

Ở trận đấu còn lại, Phong Phú Hà Nam rất khao khát tìm kiếm chiến thắng đầu tiên trong mùa giải mới. Tuy nhiên, Than Khoáng Sản Việt Nam không phải đối thủ dễ chơi. Cả hai đội đành chia điểm trong trận cầu không bàn thắng.