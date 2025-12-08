Sập nhà hàng ở Đà Lạt, 1 người tử vong

(VTC News) -

Khoảng 13h30 ngày 8/12, một vụ tai nạn lao động đã xảy ra tại nhà hàng trên đường Phù Đổng Thiên Vương, phường Lâm Viên – Đà Lạt (Lâm Đồng), khiến 1 người tử vong.

Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường vụ việc. Ảnh: Đ.K

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, nhóm thợ đang sửa chữa tại nhà hàng, hội nghị, tiệc cưới R.T (số 247 đường Phù Đổng Thiên Vương, phường Lâm Viên – Đà Lạt) thì mảng tường lớn bị đổ sập, kéo theo phần mái xuống phía dưới đè lên một công nhân đang mắc kẹt bên trong.

Trong khi đó, khi xảy ra vụ việc, 2 người khác kịp thời chạy ra ngoài nên thoát nạn.

Nhận được tin báo, lực lượng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Lâm Đồng đã huy động 3 xe cứu hộ cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường tham gia công tác cứu hộ.

Người mắc kẹt được xác định là anh N.X.H (công nhân, sinh năm 1979). Đến khoảng 14h55, nạn nhân tử vong được lực lượng chức năng đưa ra khỏi hiện trường.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra.

Trước đó, trưa 8/12, ông Mai Hồng Đăng, Chủ tịch UBND xã Phan Sơn (Lâm Đồng) xác nhận trên địa bàn xã xảy ra vụ một chiếc xe tải chở vật liệu (đá để thi công nâng cấp quốc lộ 28B trên đèo Đại Ninh) làm rơi đá trúng xe khách khiến một du khách nước ngoài tử vong và một người khác bị thương phải đi cấp cứu.

Theo ông Đăng, vụ việc xảy ra vào sáng cùng ngày. Vào thời điểm trên, xe khách biển số 86B-012.72 chở du khách trong đó có du khách nước ngoài di chuyển từ hướng Phan Sơn – Đà Lạt.

Khi chiếc xe trên di chuyển đến khu vực đèo Đại Ninh thì có một tảng đá to khoảng bằng hai bàn tay người lớn từ một chiếc xe tải đang vận chuyển vật liệu vượt qua và rơi xuống. Tảng đá đã làm bể kính trước xe khách và rơi trúng hai người trong xe làm một du khách nước ngoài tử vong, một người khác bị thương nặng.

"Sau khi sự việc xảy ra, tài xế xe tải đã điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường. Hiện tại, Công an xã Phan Sơn, tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp với nhà thầu, đơn vị thi công quốc lộ 28B khẩn trương truy tìm, trích xuất camera của người dân để xác định phương tiện gây tai nạn giao thông nghiêm trọng rồi rời khỏi hiện trường", ông Đăng cho hay.