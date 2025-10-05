Hot girl Trần Thị Duyên thắng trận đầu tiên ở giải nữ VĐQG 2025

(VTC News) -

Trận đấu cuối cùng của lượt 8 là cuộc đọ sức giữa TP.HCM II và Thái Nguyên T&T. Chưa thắng trận nào kể từ đầu giải, cô trò HLV Nguyễn Thị Khánh Thu đặt quyết tâm tìm kiếm 3 điểm và vượt lên trên chính đối thủ TP.HCM II. Trong hiệp 1, họ vẫn gặp không ít khó khăn và đành phải kết thúc 45 phút đầu tiên với kết quả hòa 0-0.

Bước sang hiệp 2, nỗ lực của đội bóng phía Bắc được đền đáp. Phút 54, từ đường chuyền của đồng đội, Tạ Thị Thủy dứt điểm rất kĩ thuật qua đầu thủ môn đối phương mở tỉ số trận đấu cho Phong Phú Hà Nam. Những phút còn lại, Trần Thị Duyên và đồng đội chơi đầy quyết. Họ bảo vệ thành quả với chiến thắng 1-0 trước TP.HCM II.

Trần Thị Duyên có chiến thắng đầu tiên cùng Phong Phú Hà Nam.

Lượt 8 chứng kiến màn đối đầu giữa TP.HCM I và Thái Nguyên T&T. Thêm một chiến thắng sẽ giúp cô trò HLV Đoàn Thị Kim Chi tạo cách biệt với các đội bám đuổi trên bảng xếp hạng. Sau tiếng còi khai cuộc, TP.HCM I tràn lên tấn công nhưng cũng vấp phải sự kháng cứ mạnh mẽ từ Thái Nguyên T&T.

Nỗ lực của đại diện phía Nam sớm mang đến hiệu quả ngay trong hiệp 1. Phút 34, tiền đạo đội trưởng Huỳnh Như dứt điểm chuẩn xác mở tỉ số trận đấu cho TP.HCM I. Đến phút bù giờ thứ 3, Ngô Thị Hồng Nhung tỏa sáng với bàn thắng nhân đôi cách biệt cho đội bóng đến từ thành phố mang tên Bác.

Sang hiệp 2, Thái Nguyên T&T cố gắng tìm kiếm bàn gỡ. Nhưng trong ngày gặp lại đội bóng cũ, Mỹ Anh hay Bích Thùy không thể tỏa sáng. Chung cuộc, TP.HCM I thắng Thái Nguyên T&T với tỉ số 2-0.

Ở trận đấu còn lại, Hà Nội đối đầu với Than Khoáng Sản Việt Nam (Than KSVN). Tiền đạo tuyển thủ quốc gia Phạm Hải Yến mở tỉ số trận đấu cho Hà Nội ở ngay phút 17. Thực tế, đội bóng thủ đô thi đấu không hề tệ. Tuy nhiên, sai sót ở hàng thủ khiến họ phải trả giá đắt. Phút 80, Trúc Hương ghi bàn ấn định trận hòa 1-1 cho Than KSVN. Như vậy, cả Than KSVN và Hà Nội đều kém đội đầu bảng TP.HCM I 3 điểm.