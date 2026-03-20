Ninh Bình dự kiến đầu tư hơn 7.100 tỷ đồng làm tuyến đường trục động lực 38km

Tỉnh Ninh Bình vừa trình hồ sơ đề xuất xây dựng tuyến đường trục động lực phát triển kinh tế - xã hội (Hoa Lư - Ninh Bình) lên Bộ Xây dựng để xem xét thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi. Dự kiến đây sẽ là dự án giao thông trọng điểm góp phần tăng cường kết nối và thúc đẩy phát triển khu vực.

Những năm gần đây, Ninh Bình từng bước hình thành hệ thống giao thông ven biển và kết nối liên vùng quy mô lớn, với hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đầu tư đồng bộ.

Theo đề xuất của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tỉnh Ninh Bình, dự án có tổng chiều dài khoảng 38km, chia thành tuyến chính và một số tuyến nhánh nhằm phục vụ hiệu quả cho các khu vực xung quanh. Quy mô đầu tư bao gồm cả phần đường chính, đường nhánh và các công trình phụ trợ, với tổng vốn dự kiến hơn 7.100 tỷ đồng, huy động từ ngân sách trung ương và địa phương.

Cụ thể, tuyến chính được nghiên cứu đầu tư với tổng chiều dài khoảng gần 20km. Điểm đầu tại Km 0+00 tại khu vực nút giao Quốc lộ 1 và tuyến tránh Quốc lộ 1 (ĐT477). Điểm cuối khoảng Km 20+980 tại nút giao tuyến chính với ĐT485B.

Giai đoạn phân kỳ, tuyến sẽ được đầu tư quy mô đường cấp II đồng bằng, gồm 4 làn xe, bề rộng nền đường 49m, bề rộng mặt đường chính 15m, vận tốc thiết kế 100km/h. Các đoạn qua khu dân cư giải phóng mặt bằng đủ quy mô mặt cắt, các đoạn qua ruộng giải phóng mặt bằng quy mô mặt cắt 76m.

Bên cạnh đó, các tuyến nhánh kết nối cũng được tính toán cụ thể: Một tuyến vành đai kéo dài hơn 12km nối tới Quốc lộ 38B, thiết kế 4 làn xe cho đường kết nối đô thị. Tuyến nhánh dài hơn 5km kết nối tới Quốc lộ 10 qua khu di tích đền Trần. Một đoạn khoảng 760m phục vụ liên kết giữa Vành đai 2 với các trục chính.

Tất cả các đoạn nhánh này đều được quy hoạch để đảm bảo mặt cắt phù hợp với lưu lượng giao thông và dự kiến bồi thường, giải phóng mặt bằng theo từng khu vực đã được thống nhất sơ bộ.

Riêng công trình cầu vượt sông Đáy được đầu tư quy mô cấp đặc biệt, có chiều dài cầu và đường đầu cầu khoảng 1km.

Nếu được phê duyệt, dự án sẽ tiến hành từ năm 2026 và hoàn thành vào khoảng năm 2029, hứa hẹn mở ra sự thay đổi lớn về hạ tầng giao thông cho tỉnh và là động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội vùng phía Nam đồng bằng Bắc Bộ.