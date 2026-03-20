Vỡ túi ngực nhưng không hay biết

Người phụ nữ 32 tuổi, quê Bắc Ninh, sống tại Hà Nội, vừa trải qua ca phẫu thuật thay túi ngực sau khi phát hiện tình trạng vỡ túi độn mà không có biểu hiện rõ rệt.

Năm 2021, do vòng một kém phát triển, chị quyết định nâng ngực bằng túi độn. Trước đó, chị từng tiêm filler nhưng không đạt hiệu quả và đã phải tiêm tan. Ca phẫu thuật ban đầu diễn ra bình thường, không ghi nhận biến chứng.

Đầu năm 2026, chị bắt đầu nhận thấy hai bên ngực mất cân đối, bên phải lớn hơn bên trái. Khi tự kiểm tra, chị thấy ngực trái mềm hơn rõ rệt. Dù không đau hay khó chịu, sự thay đổi này khiến chị lo lắng và đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai.

Qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ chỉ định phẫu thuật. Trong quá trình can thiệp, ê kíp phát hiện túi ngực bên trái đã bị vỡ, chất bên trong tràn ra khoang ngực. Túi vỡ được lấy bỏ, khoang ngực được làm sạch và thay thế bằng túi mới.

Bác sĩ phẫu thuật tháo túi, rửa sạch khoang ngực và đặt đòng túi ngực khác cho bệnh nhân. (Ảnh: BSCC)

Theo ThS Nguyễn Minh Nghĩa, Phó trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, vỡ túi ngực là tình trạng lớp vỏ bị rách hoặc nứt, khiến vật liệu bên trong thoát ra ngoài. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng có triệu chứng rõ ràng.

Với túi nước muối, dấu hiệu thường dễ nhận biết khi ngực xẹp nhanh. Ngược lại, túi silicone gel, đặc biệt loại gel kết dính, có thể vẫn giữ nguyên hình dạng do silicone nằm trong bao xơ, tạo nên tình trạng “vỡ túi thầm lặng”.

Một số bệnh nhân chỉ phát hiện khi thấy ngực thay đổi hình dáng, cứng hơn hoặc mềm bất thường, đôi khi kèm cảm giác khó chịu nhẹ. Nhiều trường hợp hoàn toàn không có biểu hiện, chỉ được phát hiện qua kiểm tra định kỳ hoặc tình cờ khi chụp chiếu.

Các nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ vỡ túi ở các loại implant thế hệ mới tương đối thấp trong những năm đầu, nhưng tăng dần theo thời gian. Sau khoảng 10 năm, nguy cơ tích lũy có thể dao động từ 8 đến 10%, tùy thuộc vào loại túi và điều kiện theo dõi.

Nguyên nhân vỡ túi đa dạng, bao gồm yếu tố kỹ thuật khi phẫu thuật, khoang đặt túi không phù hợp, biến chứng như nhiễm trùng, co thắt bao xơ hoặc tác động cơ học kéo dài lên vùng ngực.

Bác sĩ khuyến cáo, người từng nâng ngực cần duy trì kiểm tra định kỳ để phát hiện sớm các bất thường. Việc theo dõi nên kết hợp khám lâm sàng với các phương pháp chẩn đoán hình ảnh như siêu âm hoặc cộng hưởng từ.

Thông thường, bệnh nhân nên kiểm tra sau 5-6 năm kể từ khi đặt túi, sau đó duy trì tần suất mỗi 2-3 năm, đặc biệt với những trường hợp không có triệu chứng rõ ràng.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh việc lựa chọn cơ sở y tế uy tín, bác sĩ có chuyên môn và tuân thủ theo dõi hậu phẫu là yếu tố quan trọng giúp đảm bảo an toàn và duy trì kết quả thẩm mỹ lâu dài.