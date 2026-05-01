Ngắm nhan sắc rạng rỡ của Á hậu Mrs Earth Vietnam 2026 Hồng Mến

Tại cuộc thi Mrs Earth Vietnam 2026, vượt qua nhiều đối thủ, thí sinh Hồng Mến giành ngôi vị Á hậu 2 của cuộc thi. Trước khi đạt danh hiệu này, Hồng Mến từng là cựu sinh viên của Học viện Hậu cần và Cao đẳng Du lịch.

Đây là hai môi trường đào tạo đề cao tính kỷ luật, sự thích nghi và kỹ năng thực tế. Chính quãng thời gian học tập này giúp cô rèn luyện sự điềm tĩnh, linh hoạt – những yếu tố quan trọng khi bước vào một sân chơi nhan sắc.

Tại Mrs Earth Vietnam 2026, Hồng Mến không chỉ gây ấn tượng với ngoại hình mà còn bởi phong thái tự tin, nhẹ nhàng. Cô xuất sắc giành danh hiệu Á hậu 2, đồng thời nhận thêm giải phụ “Người đẹp tài năng”. Phần thi tài năng của cô được đánh giá cao nhờ sự chỉn chu, cảm xúc và cách thể hiện có dấu ấn riêng, cho thấy sự đầu tư nghiêm túc.

Hành trình của Hồng Mến không phải là câu chuyện thành công nhanh chóng. Trước đó, cô từng tham gia Mrs Grand Vietnam 2023. Dù chưa đạt thành tích cao, nhưng cuộc thi này giúp cô có thêm kinh nghiệm sân khấu, hiểu rõ điểm mạnh, điểm yếu của bản thân. Chính những lần thử sức trước đó đã trở thành bàn đạp để cô trở lại mạnh mẽ và hoàn thiện hơn tại Mrs Earth Vietnam 2026.

Hiện Á hậu Mrs Earth Vietnam đang làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm. Bên cạnh công việc, cô vẫn duy trì lối sống kỷ luật, đặc biệt là việc tập yoga trong nhiều năm. Việc luyện tập không chỉ giúp cô giữ vóc dáng cân đối mà còn mang lại sự cân bằng về tinh thần. Điều này thể hiện rõ qua phong thái bình tĩnh, tự tin và khả năng kiểm soát cảm xúc khi đứng trên sân khấu.

Danh hiệu Á hậu 2 Mrs Earth Vietnam 2026 vì thế không chỉ là kết quả của nhan sắc, mà còn là thành quả của một quá trình nỗ lực bền bỉ. Hồng Mến là hình ảnh của người phụ nữ hiện đại, kiên trì theo đuổi mục tiêu và không ngừng hoàn thiện bản thân.