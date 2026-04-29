Người đẹp Bắc Ninh đăng quang Mrs Earth Vietnam 2026

Tại đêm chung kết Mrs Earth Vietnam 2026, các thí sinh trải qua các phần thi áo dài, dạ hội và tài năng. Kết quả, vượt qua 19 ứng viên, thí sinh Nguyễn Khuê Thu đến từ Bắc Ninh đăng quang ngôi vị cao nhất.

Trong phần thi ứng xử, Khuê Thu nhận được câu hỏi từ ban giám khảo: "Theo bạn, người phụ nữ hiện đại cần những giá trị cốt lõi nào để vừa thành công trong xã hội, vừa giữ được hạnh phúc trong cuộc sống cá nhân?".

Nguyễn Khuê Thu trả lời bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt. Theo cô, bản lĩnh giúp người phụ nữ tự tin theo đuổi mục tiêu, dám đối mặt với thử thách và không ngại vượt qua giới hạn của chính mình. Trí tuệ không chỉ là kiến thức, mà còn là khả năng thích nghi, học hỏi và đưa ra những lựa chọn đúng đắn trong cuộc sống.

"Trên hết, lòng yêu thương chính là nền tảng để giữ gìn hạnh phúc – biết yêu thương bản thân, gia đình và lan tỏa sự tích cực đến cộng đồng. Tôi tin rằng, khi một người phụ nữ cân bằng được giữa lý trí và cảm xúc, giữa khát vọng cá nhân và giá trị gia đình, thì đó chính là lúc họ đạt được thành công trọn vẹn và hạnh phúc bền vững” - Nguyễn Khuê Thu nói.

Hoa hậu Mrs Earth Vietnam 2026 sở hữu chiều cao 1,70 m, phong thái tự tin và khả năng ngoại ngữ ấn tượng. Cô tốt nghiệp khoa Ngôn ngữ tại Đại học Quảng Đông. Tân Hoa hậu gây ấn tượng bởi nghị lực sống khi là trẻ mồ côi từ năm 3 tuổi, được người thân nuôi dưỡng. Hiện tại cô là phiên dịch viên tiếng Trung, doanh nhân trong lĩnh vực làm đẹp.

"Từ cô bé mồ côi đến với sân khấu hôm nay là hành trình tuyệt vời của bản thân đã luôn không ngừng cố gắng và nỗ lực", Nguyễn Khuê Thu chia sẻ sau khoảnh khắc đăng quang.

Nguyễn Khuê Thu sẽ đại diện Việt Nam tham dự đấu trường nhan sắc quốc tế Mrs Earth International 2026, dự kiến tổ chức tại Philippines vào tháng 12 tới.

Ban tổ chức cũng trao danh hiệu Á hậu 1 cho Trịnh Thị Thu Bình. Cô sẽ đại diện Việt Nam tham dự Mrs Universe 2026. Các vị trí Á hậu còn lại thuộc về Nguyễn Thị Hồng Mến, Nguyễn Phương Thu và Kim Thị Phương Anh.

Ngoài ra, cuộc thi trao nhiều giải phụ như: Người đẹp Tri thức, Người đẹp Hình thể, Người đẹp Tài năng, Người đẹp Trình diễn, Người đẹp Gương mặt khả ái và Người đẹp Truyền thông.