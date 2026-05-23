Hồ sơ mật mới nhất hé lộ cuộc chạm trán giữa UFO với 13 chiến đấu cơ

(VTC News) -

Hồ sơ mật của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) vừa được công bố mô tả chi tiết loạt vụ chạm trán liên quan đến vật thể bay không xác định (UFO), bao gồm vụ việc 13 chiến đấu cơ từng được triển khai để truy đuổi một vật thể bí ẩn không xác định trên bầu trời.

Những tập tin liên quan đến UFO được tổ chức phi lợi nhuận tại Mỹ Disclosure Foundation công bố hồi đầu tuần cũng được đánh dấu bằng mật mã “Umbra” - ký hiệu bảo mật hàng đầu của NSA.

Hồ sơ quan đến UFO được Disclosure Foundation công bố.

Tài liệu này tách biệt với loạt hồ sơ UFO mới được Lầu Năm Góc giải mật, mô tả chi tiết vụ nhìn thấy vật thể bay không xác định từ nhiều nhân chứng cũng như báo cáo theo dõi radar và sự cố liên quan đến máy bay quân sự.

Tuy nhiên, thông tin về thời gian, địa điểm diễn ra sự việc và người chứng kiến đã bị NSA che kín. Nhiều đoạn khác trong tài liệu cũng bị kiểm duyệt bằng cách bôi trắng, khiến kết quả của vụ truy đuổi này không được làm rõ.

Báo cáo theo dõi radar có trong hồ sơ mô tả vật thể UFO có hình ngôi sao, hình cầu và "những quả cầu lửa". “Vật thể đó di chuyển lên xuống với tốc độ nhanh và ở độ cao rất lớn”, báo cáo cho biết và nhấn mạnh nó có “ánh sáng trắng rực rỡ”.

Những tài liệu này được công bố sau khi Disclosure Foundation giành chiến thắng trong vụ kháng cáo liên quan Đạo luật Tự do Thông tin. Trong khuôn khổ vụ kiện, Giám Đốc chính sách của NSA đệ trình các bản khai có tuyên thệ để đáp lại yêu cầu cung cấp tài liệu.

Bản ghi nhớ này đã được giải mật và công bố rộng rãi vào năm 2009, nhưng thông tin trong tài liệu lại không được tiết lộ.

“Khi nhóm pháp lý của chúng tôi yêu cầu cung cấp tài liệu hỗ trợ cơ bản được sử dụng để soạn thảo bản ghi nhớ mật gửi cho tòa án, NSA đã từ chối hoàn toàn yêu cầu này. Chúng tôi lập tức phản đối sự từ chối và sau một quá trình kháng cáo kéo dài, cơ quan phúc thẩm của NSA thừa nhận việc từ chối toàn diện của họ là không đúng mực”, Disclosure Foundation thông tin.

UFO xuất hiện gần Nhật Bản hồi năm 2024. (Ảnh: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Những tài liệu trên được công khai vài ngày trước khi Lầu Năm Góc công bố 222 tài liệu được giải mật về UFO, trong đó có đoạn ghi âm phi hành đoàn tàu vũ trụ Apollo 12 kể rằng từng nhìn thấy "vệt sáng" bí ẩn khi đang tìm cách ngủ trong không gian sâu thẳm.

Các tài liệu này được Tổng thống Donald Trump yêu cầu công khai thông qua một sắc lệnh hành pháp ban hành đầu năm nay và hiện có thể xem trên trang web UFO của Lầu Năm Góc. Đợt công bố lần này bao gồm 6 tệp PDF, 7 tệp âm thanh và 51 video. Các video ghi lại hình ảnh UAP từ máy bay quân sự, kèm theo mô tả chi tiết cho từng đoạn.