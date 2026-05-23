Iran tuyên bố sẽ không thỏa hiệp trong đàm phán với Mỹ

Theo truyền thông nhà nước Iran, ông Qalibaf cho rằng Mỹ không phải là “một bên trung thực” trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến sự, đồng thời khẳng định Iran sẽ không thỏa hiệp đối với lợi ích quốc gia của mình.

Một cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran. Ảnh: AP

Ông Qalibaf tuyên bố Iran sẽ tiếp tục bảo vệ “các quyền hợp pháp” cả trên chiến trường lẫn bàn ngoại giao, đồng thời cảnh báo nếu Mỹ “khởi động lại chiến tranh”, Mỹ và đồng minh sẽ nhận hậu quả “cay đắng hơn” so với giai đoạn đầu của cuộc xung đột.

Trong thời gian tại Iran, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Pakistan Munir cũng đã có cuộc gặp với Tổng thống Masoud Pezeshkian và Ngoại trưởng Abbas Araqchi. Nội dung thảo luận xoay quanh văn kiện gồm 14 điểm do Iran đề xuất, được nước này coi là khuôn khổ chính cho các cuộc thương lượng với Mỹ.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đánh giá các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đã đạt được một số tiến triển, dù khác biệt giữa hai bên vẫn còn sâu sắc.