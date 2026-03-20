VN-Index giảm hơn 51 điểm, xuống dưới mốc 1.650 điểm

(VTC News) -

Chốt phiên giao dịch, VN-Index giảm 51,3 điểm xuống 1.647,8 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 961,2 triệu đơn vị, giá trị 31.093,4 tỷ đồng, tăng hơn 9% về khối lượng và 22% về giá trị so với phiên hôm qua. Toàn sàn TP.HCM có 241 mã giảm so với 95 mã tăng.

Trong đó, đáng chú là rổ VN30 chịu áp lực mạnh hơn khi giảm 56,2 điểm về 1.798 điểm, với 27/30 mã giảm giá, chỉ ghi nhận một mã tăng. Những cổ phiếu giảm đáng kể gồm: FPT, HPG, VCB, CTG, MWG, SAB, GVR, MSN, LPB khi mất từ gần 3% đến hơn 6%.

Các chỉ số HNX-Index và UPCoM-Index lần lượt giảm 2,27 điểm và 0,21 điểm về ngưỡng 243 điểm và 123 điểm. Sắc đỏ lan rộng trên toàn thị trường với 505 mã giảm, gần gấp đôi so với 276 mã tăng.

VIC là cổ phiếu gây áp lực lớn nhất khi giảm gần sàn, lấy đi gần 16 điểm của VN-Index. Theo sau là các bluechip khác, với cặp đôi dầu khí GAS và PLX giảm sàn về lần lượt 82.000 đồng và 42.800 đồng.

VN-Index hôm nay giảm hơn 51 điểm. (Ảnh minh họa).

HPG giảm 3% với khối lượng giao dịch 61 triệu đơn vị. Các mã khác như BFC giảm sàn, DPM giảm 6,2%, DCM giảm 3,2%, GVR giảm 5,2%.

Xét về nhóm ngành, nhóm nguyên vật liệu giao dịch tiêu cực, trong đó DGC có thời điểm hồi lên vùng 58.000 đồng/cp nhưng quay đầu giảm sàn về 55.500 đồng/cp tại phiên ATC. Đây cũng là mã có thanh khoản lớn nhất thị trường với gần 2.000 tỷ đồng, tương ứng khoảng 35 triệu cổ phiếu.

Nhóm bất động sản chịu áp lực bán diện rộng khi ngoài VIC, các mã như VHM, VPI, NVL, KBC, DXG, CEO và DIG đều giảm giá.

Ở nhóm năng lượng, nhiều cổ phiếu giảm sâu, trong đó PLX, PVD và GAS giảm sàn; BSR, PVS, PVT và OIL cũng đồng loạt đi xuống.

Nhóm tài chính, ngân hàng, công nghiệp, tiêu dùng và công nghệ, với một số cổ phiếu giảm sàn như APG, VPX và PET cũng bị sắc đỏ bao trùm.

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu ngành điện giữ được sắc xanh là: TV2, GEG, PGV, REE, PC1, HNA, và cổ phiếu công ty chứng khoán VCK ngược dòng +3,5% lên 35.700 đồng.