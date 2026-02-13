Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 13/2/2026 - XSTV 13/2

XSTV 13/2. Kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 13/2/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Trà Vinh quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSTV 13/2/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTV 13/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 13/2/2026 - Xổ số Trà Vinh thứ Sáu ngày 13/2/2026

Cơ cấu giải thưởng XSTV

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Trà Vinh gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải duy nhất trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Cho các vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với số trúng giải đặc biệt, mỗi giải được 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Cho những vé trúng số hàng trăm nghìn và chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với kết quả giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Xổ số miền Nam thứ Hai gồm đài Cà Mau, Đồng Tháp và TP.HCM sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Ba gồm có đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Tư gồm có đài Sóc Trăng, Đồng Nai, Cần Thơ sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ Năm gồm có đài An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Sáu gồm có đài Bình Dương, Trà Vinh và Vĩnh Long sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Nam thứ Bảy có đài Bình Phước, Long An, TP.HCM, Hậu Giang sẽ mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật có đài Đà Lạt, Tiền Giang, Kiên Giang sẽ mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 13/2/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.