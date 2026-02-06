Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 6/2/2026 - XSTV 6/2

XSTV 6/2. Kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 6/2/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Trà Vinh quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSTV 6/2/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTV 6/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 6/2/2026 - Xổ số Trà Vinh thứ Sáu ngày 6/2/2026

Cơ cấu giải thưởng XSTV

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Trà Vinh gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giả trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trúng 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trúng được 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trúng 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với số trúng giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé trúng chữ số đầu tiên (hàng trăm nghìn) và chỉ sai một số trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt, giá trị mỗi giải là 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ 2: Do đài Cà Mau, TP.HCM và Đồng Tháp sẽ mở thưởng.

- Thứ 3: Do đài Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu sẽ mở thưởng.

- Thứ 4: Do đài Sóc Trăng, Cần Thơ và Đồng Nai mở thưởng.

- Thứ 5: Do đài Bình Thuận, Tây Ninh và An Giang sẽ mở thưởng.

- Thứ 6: Do đài Trà Vinh, Bình Dương và Vĩnh Long sẽ mở thưởng.

- Thứ 7: Do đài TP.HCM, Bình Phước, Long An và Hậu Giang sẽ mở thưởng.

- Chủ nhật: Do đài Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt sẽ quay số mở thưởng.

