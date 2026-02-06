3 sai lầm phổ biến khi đi spa chăm sóc da đón Tết khiến chị em 'phí tiền'

(VTC News) -

Nhu cầu chăm sóc da tại spa tăng mạnh dịp cuối năm, khi nhiều chị em muốn “tân trang” làn da để đón Tết. Tuy nhiên, không ít người dù bỏ ra số tiền không nhỏ mà làn da vẫn không cải thiện, thậm chí còn gặp kích ứng. Theo chuyên gia chăm sóc da Lê Thu Mậu (Spa Thu Mậu Beauy, Hà Nội), nguyên nhân thường đến từ những sai lầm phổ biến dưới đây.

Đủ "bước" nhưng không đủ chất lượng

Một trong những tư duy sai lệch nhất của phái đẹp hiện nay là đánh giá chất lượng buổi chăm sóc da qua số lượng các bước thực hiện. Nhiều người mặc định rằng chỉ cần thực hiện đầy đủ quy trình từ tẩy trang, xông hơi, hút mụn đến đắp mặt nạ là làn da nghiễm nhiên sẽ được cải thiện.

Thực tế, quy trình chỉ là "khung xương", còn sản phẩm sử dụng mới là yếu tố quyết định. Nếu spa sử dụng những dòng mỹ phẩm kém chất lượng, việc thực hiện đủ 10 hay 12 bước cũng chỉ là những thao tác vô thưởng vô phạt trên bề mặt da.

Chủ Spa Thu Mậu Beauty Lê Thu Mậu nhấn mạnh: "Nếu bạn đi Spa chỉ để tìm kiếm sự thư giãn, được nhân viên massage nhẹ nhàng thì dùng sản phẩm gì có thể không quá quan trọng. Nhưng nếu bạn kỳ vọng da mình sẽ đẹp hơn, cải thiện lỗ chân lông hay mờ thâm so với việc tự chăm sóc tại nhà, thì sản phẩm Spa dùng cho bạn đóng vai trò quyết định".

Chủ Spa Thu Mậu Beauty đang tư vấn cho khách hàng.

Chị Thu Mậu tiết lộ, có rất nhiều chị em bỏ ra tiền triệu mua gói dịch vụ, nhưng khi kiểm tra thì bộ sản phẩm Spa đó dùng thậm chí không bằng giá trị một lọ serum khách đang dùng ở nhà. Đã có tình trạng, sau khi mua liệu trình ở Spa, thấy sản phẩm không chất lượng, khách hàng phải mang cả bộ skincare cá nhân của mình đến để nhân viên Spa sử dụng khi chăm sóc cho mình.

"Trước khi sử dụng dịch vụ, hãy hỏi rõ spa đang dùng sản phẩm gì, nguồn gốc ra sao, có thể xem bao bì hay không? Một cơ sở làm đẹp minh bạch và tự tin về chất lượng sẽ không bao giờ từ chối yêu cầu này của khách hàng" - chủ Spa Thu Mậu Beauty tư vấn.

"Sập bẫy" chăm sóc da giá rẻ

Cuối năm là thời điểm "vàng" của các chiến dịch khuyến mãi. Các biển quảng cáo chăm sóc da giá rẻ chỉ 99, 199 ngàn đồng xuất hiện dày đặc để thu hút những chị em ham rẻ hoặc muốn tiết kiệm chi phí đón Tết.

Tuy nhiên, thử làm một phép tính đơn giản: Với 99 ngàn đồng, sau khi trừ chi phí nhân công, điện nước, mặt bằng, khấu hao máy móc... thì giá trị thực sự của mỹ phẩm bôi lên da là bao nhiêu? Câu trả lời thường là những dòng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, hàng trôi nổi mua theo lít, hoặc các sản phẩm được bán lẻ tràn lan trên thị trường.

Theo chủ Spa Thu Mậu Beauty, việc sử dụng các dòng mỹ phẩm không chuyên nghiệp trong spa rất dễ gây ra các phản ứng như da kích ứng, mẩn đỏ, ngứa rát ngay sau khi làm, hay gây bùng phát mụn. Nguy hiểm hơn là có thể gây tổn thương da nghiêm trọng, mất hàng rào bảo vệ da khiến da trở nên nhạy cảm hơn.

"Đừng để cái “rẻ” trước mắt trở thành cái “đắt” sau Tết, khi phải tốn nhiều thời gian và chi phí để phục hồi làn da bị tổn thương" - chị Thu Mậu khuyến cáo.

Không tìm hiểu kỹ spa

Sai lầm thứ ba là chọn spa một cách cảm tính: Gần nhà, hình ảnh quảng cáo bắt mắt trên mạng xã hội, hay nghe lời giới thiệu mà không tìm hiểu kỹ về uy tín và năng lực chuyên môn.

Cần quan tâm đến chất lượng mỹ phẩm khi đi spa.

"Một spa uy tín cần đáp ứng các yếu tố cơ bản như: hoạt động hợp pháp, nhân sự được đào tạo bài bản, cơ sở vật chất sạch sẽ - an toàn, trang thiết bị và sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng. Bên cạnh đó, quy trình dịch vụ phải minh bạch, tư vấn trung thực, giá cả rõ ràng và không ép khách mua thêm liệu trình" - chủ Spa Thu Mậu Beauty nhấn mạnh.

Hiệu quả của một spa không nằm ở những lời quảng cáo có cánh, mà thể hiện qua phản hồi thực tế của khách hàng và thái độ chịu trách nhiệm khi có vấn đề phát sinh. Một dấu hiệu dễ nhận biết nhưng hay bị bỏ qua là sự hiện diện của người phụ trách chuyên môn khi khách hàng cần tư vấn hoặc xử lý tình huống.

Chuyên gia Lê Thu Mậu chia sẻ, chăm sóc da tại spa chỉ thực sự hiệu quả khi được cá nhân hóa theo từng làn da, kết hợp hài hòa giữa chăm sóc tại cơ sở và chăm sóc tại nhà. Việc lựa chọn đúng spa không chỉ giúp tiết kiệm tiền bạc mà còn bảo vệ làn da khỏi những rủi ro không đáng có.