Làm đẹp cấp tốc, nhiều người 'tiền mất tật mang'

(VTC News) -

Càng gần Tết Nguyên đán, số lượng bệnh nhân đến thăm khám vì biến chứng làm đẹp tại Bệnh viện Da liễu TP.HCM có xu hướng tăng đột biến, cao hơn khoảng 20–30% so với ngày thường.

Theo các bác sĩ, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ tâm lý nôn nóng muốn đẹp nhanh, lựa chọn cơ sở thẩm mỹ “chui”, người thực hiện không phải bác sĩ, sử dụng sản phẩm kém chất lượng và không tư vấn đầy đủ về thời gian phục hồi.

Nhập viện do biến chứng làm đẹp

Nữ bệnh nhân P.T.N. (35 tuổi), đến Bệnh viện Da liễu TP.HCM trong tình trạng môi sưng nề, rỉ dịch, đóng mài dày, đau nhức dữ dội. Bệnh nhân cho biết đã khử thâm môi tại một spa sau khi xem quảng cáo trên mạng xã hội.

Bệnh nhân cho biết: “Sau khi làm, môi không sưng nhiều nhưng bắt đầu nhức và đau âm ỉ. Đến ngày thứ hai môi sưng nhẹ, xuất hiện chảy dịch. Spa trấn an đây là hiện tượng bình thường và hướng dẫn người bệnh mua thuốc uống, tuy nhiên tình trạng không thuyên giảm”.

Đến ngày thứ ba, môi sưng nặng, chảy mủ nhiều, ăn uống và nói chuyện khó khăn, bệnh nhân mới đến bệnh viện. Sau khi thăm khám, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị nhiễm trùng môi nặng, có nguy cơ hoại tử, phải điều trị tích cực.

Bệnh nhân nhập viện vì biến chứng sau khi khử thâm môi.

Còn chị N.T.H. (32 tuổi, ngụ TP.HCM) nhập viện khi vùng cẳng chân và bàn chân sưng nề, đỏ rát, phù căng và đau tức dữ dội.

Theo lời kể, chị thực hiện một liệu trình “xóa hình xăm” tại spa sau khi được tư vấn trọn gói kèm cam kết “không để lại sẹo”, “xoá khi nào hết mới thôi”.

“Ngay ngày đầu làm xong, tôi đã thấy rát như bị phỏng. Sang ngày thứ hai thì da đỏ và sưng. Đến ngày thứ ba, chân phù nặng nhất, sưng lan xuống tận bàn chân, da căng tức, đau rát và ngứa,” bệnh nhân cho biết.

Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định vùng da chân của người bệnh đã nhiễm trùng rất nặng, bong tróc, tổn thương lan rộng.

Một bệnh nhân khác cũng phải nhập viện trong tình trạng vùng da hai bên chân mày xuất hiện sẹo đỏ, sưng đau kéo dài. Theo lời kể, bệnh nhân từng thực hiện dịch vụ xóa chân mày tại một spa quảng cáo trên mạng xã hội. Quá trình can thiệp gây đau nhiều, kèm chảy máu. Sau đó, vùng da chân mày hình thành một lớp mài dày và phải khoảng 10 ngày sau mới bong tróc.

Nhân viên spa tiếp tục tư vấn bệnh nhân mua thêm nhiều chai “phục hồi da” và thuốc trị sẹo, tuy nhiên tình trạng không cải thiện mà còn để lại sẹo rõ rệt. Các tổn thương khiến bệnh nhân mặc cảm, không dám gặp người thân, bạn bè và thường xuyên phải che kín vùng trán bằng khẩu trang.

Các bác sĩ nhận định đây là hậu quả của can thiệp thẩm mỹ không đảm bảo an toàn, tiềm ẩn nguy cơ để lại sẹo vĩnh viễn và ảnh hưởng lớn đến tâm lý người bệnh.

Bác sĩ cảnh báo “tiền mất tật mang” từ làm đẹp cấp tốc

BS CK2 Trần Vũ Anh Đào, Phó trưởng khoa Thẩm mỹ da, Bệnh viện Da liễu TP.HCM cho biết, trước Tết, nhiều dịch vụ làm đẹp được quảng cáo rầm rộ, đánh vào tâm lý khách hàng muốn làm đẹp nhanh chóng. Tuy nhiên, nếu sử dụng những sản phẩm không rõ nguồn gốc hoặc làm đẹp ở những cơ sở không uy tín có thể dẫn tới nhiều biến chứng nặng nề.

Đáng lo ngại nhất là tiêm filler, botox, meso giá rẻ với sản phẩm không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng, phản ứng viêm muộn, thậm chí tắc mạch gây hoại tử da hoặc mù mắt.

Sử dụng phương pháp làm đẹp không an toàn có thể dẫn tới nhiều biến chứng nghiêm trọng.

“Bên cạnh đó, peel da (tái tạo da hóa học) nồng độ cao tại nhà hoặc tại spa thiếu chuyên môn có thể gây bỏng hóa chất, để lại sẹo. Đặc biệt, tiêm trắng, truyền trắng là dịch vụ chưa được Bộ Y tế cấp phép, có nguy cơ gây sốc phản vệ nguy hiểm đến tính mạng, vì vậy người dân đặc biệt lưu ý khi có ý định đi làm đẹp”, BS Anh Đào nói.

Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường sau làm đẹp như đau nhức dữ dội, sưng nề lan rộng, xuất hiện mủ, mụn nước, tím tái, đóng mài dày hoặc mờ mắt sau tiêm vùng mặt, người dân cần đến cơ sở y tế ngay.

Tuyệt đối, bệnh nhân không tự xử lý tại nhà bằng các phương pháp truyền miệng hoặc quay lại chính cơ sở không phép để “sửa sai”, vì có thể bỏ lỡ thời điểm vàng điều trị, khiến tổn thương nhẹ trở thành sẹo vĩnh viễn.

Bác sĩ cũng khuyến cáo, người dân lựa chọn cơ sở y tế được cấp phép, sử dụng sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng và tuân thủ đúng chỉ định chuyên môn. Trong thẩm mỹ, không tồn tại giải pháp nào vừa mang lại hiệu quả tức thì vừa hoàn toàn không có rủi ro.

Sự vội vàng trong quyết định làm đẹp có thể dẫn đến những tổn thương nghiêm trọng cho sức khỏe, để lại hậu quả lâu dài và ảnh hưởng trực tiếp đến niềm vui, sự trọn vẹn của những ngày Tết.