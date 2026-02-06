Trực tiếp kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 6/2/2026 - XSBD 6/2

XSBD 6/2. Kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 6/2/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSBD 6/2/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBD 6/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Dương hôm nay 6/2/2026 - Xổ số Bình Dương thứ Sáu ngày 6/2/2026

Quy định cần biết

- Vé số trúng thưởng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không có vết tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé trúng thưởng có thời hạn lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết công bố kết quả quay thưởng. Quá thời hạn 30 ngày, vé số trúng thưởng không còn giá trị nhận tiền thưởng.

- Vé số trúng chỉ có giá trị lĩnh thưởng một lần với đầy đủ giá trị các giải trúng bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Nếu vé số trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ nhận đủ giá trị các giải trúng.

- Trường hợp người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể đến nhận thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp để nhận thưởng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: Đài Cà Mau, TP.HCM và Đồng Tháp sẽ mở thưởng.

- Thứ Ba: Do đài Bến Tre, Bạc Liêu, Vũng Tàu sẽ mở thưởng.

- Thứ Tư: Do đài Sóc Trăng, Cần Thơ và Đồng Nai sẽ mở thưởng.

- Thứ Năm: Do đài Bình Thuận, Tây Ninh và An Giang sẽ mở thưởng.

- Thứ Sáu: Do đài Trà Vinh, Bình Dương và Vĩnh Long sẽ mở thưởng.

- Thứ Bảy: Do đài TP.HCM, Long An, Bình Phước và Hậu Giang sẽ mở thưởng.

- Chủ nhật: Do đài Đà Lạt, Tiền Giang và Kiên Giang sẽ quay số mở thưởng.

