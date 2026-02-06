'Cụ' đào trăm năm tuổi, giá thuê 120 triệu đồng giữa phố Hà Nội

Video: Cận cảnh cây đào cổ giá cho thuê 120 triệu đồng.
Xuất hiện nổi bật tại chợ hoa Tết Hà Nội, cây đào cổ thụ này có vành gốc lên tới 200 cm, được trồng trong chậu rộng khoảng 3 m², tán xòe khoảng chừng 5 mét, vỏ cây xù xì, rêu phong bám đầy. Giá cho thuê của cây lên tới 120 triệu đồng.
3 thân đào chính, đều có đường kính khoảng 35-40cm, bề mặt thân sần sùi, nhiều vết u sẹo thời gian. Lớp vỏ thân đào màu xám nâu xen lẫn rêu xanh. Người bán cho biết cây đã được khách đặt trước từ lâu, nhưng gần đến ngày giao hàng thì khách đổi ý chuyển sang chơi loại khác nên cây mới xuất hiện tại chợ.
Nhìn ở góc nghiêng, gốc đào lộ rõ hệ rễ nổi uốn lượn vững chãi. "Những gốc đào có tuổi đời trăm năm như thế này rất hiếm, hầu hết đã có chủ từ trước cả tháng", anh Công - chủ vườn đào nổi tiếng Phú Thượng - nhận xét.
Tuy nhiên giá thuê lên tới 120 triệu đồng thường chỉ dành cho những khách quen vốn có tiềm lực tài chính và sẵn sàng chịu chi. Giữa khu chợ hoa với những cây giá chỉ vài triệu đến vài chục triệu, cây đào cổ thụ này thuộc loại cực hiếm.
Phần gốc và thân đào giao nhau, cho thấy độ vững chãi của cây đào hàng trăm năm tuổi.
Rêu và nốt sần trên thân cây thể hiện rõ dấu ấn thời gian.
Hoa đào nở căng, cánh dày và rất nhiều.
Hoa đào nở rộ khiến cả tán cây phủ kín sắc hồng thẫm ấn tượng, nổi bật.
Từng nhánh dày đặc hoa, đồng loạt bung nở. Tuy vậy, cây vẫn còn rất sai nụ, hứa hẹn sẽ khoe sắc suốt Tết.
Những cánh hoa đào bích nở rộ, hồng thắm cả một góc phố.
Ở chợ hoa này cũng đang bày bán những cây đào thân nhỏ hơn, cao khoảng 3m, với giá cho thuê dao động 5 - 10 triệu đồng.