Kẻ gian chém nát vườn hoa ly Tết: Nạn nhân thất thần, 'mất hết rồi'
(VTC News) -
Tại vườn của anh Trần Ngọc Sướng (xã Mê Linh, TP Hà Nội) có hơn 1.200 gốc hoa ly bị kẻ gian chặt bông, thân cây bị chém nham nhở, không còn khả năng thu hoạch.
Hà Dương
Tin mới
Tết Việt rộn ràng, sắc xuân Nhật tinh tế tại Waterpoint
13:51 06/02/2026
Bất động sản
'Cụ' đào trăm năm tuổi, giá thuê 120 triệu đồng giữa phố Hà Nội
13:30 06/02/2026
Thị trường
Từ kẻ giết người trốn truy nã đến 'đạo diễn' vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai
13:19 06/02/2026
An ninh hình sự
Căng thẳng Greenland: Mỹ phải đạt bằng được điều gì?
13:02 06/02/2026
Tư liệu
Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia
12:36 06/02/2026
Thế giới
34 Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV là lãnh đạo chủ chốt ở địa phương
12:15 06/02/2026
Tin nóng
Uống rượu bia ngày Tết, nồng độ cồn trong máu bao nhiêu thì bị phạt?
12:00 06/02/2026
Hòm thư pháp luật
3 sai lầm phổ biến khi đi spa chăm sóc da đón Tết khiến chị em 'phí tiền'
11:56 06/02/2026
Khỏe đẹp
Thống nhất để Đồng Nai làm dự án kéo dài Metro số 1 đến sân bay Long Thành
11:53 06/02/2026
Đầu Tư
TP.HCM tăng cường phòng ngừa cúm mùa cho người cao tuổi
11:48 06/02/2026
Sức khỏe
5 vụ bê bối thi cử chấn động nhất lịch sử phong kiến Việt Nam
11:44 06/02/2026
Diễn đàn
Hòn Tre bùng nổ mùa Tết với bộ ba siêu phẩm giải trí chưa từng có
11:40 06/02/2026
Trẻ
Ngập tràn sắc xuân giữa lòng bệnh viện
11:38 06/02/2026
Tin tức
EVNGENCO1 giữ vững vận hành an toàn dịp Tết, sẵn sàng cho cao điểm mùa khô
11:30 06/02/2026
Kinh tế
Cục CSGT: Sẽ điều chuyển cán bộ khỏi lực lượng nếu có biểu hiện nhũng nhiễu
11:27 06/02/2026
Tin nóng
Vụ cướp ngân hàng tại Gia Lai: Hé lộ quá khứ kinh hoàng của nghi phạm
11:24 06/02/2026
VTC NEWS TV
Ba người trong gia đình tử vong nghi do ngạt khí than
11:20 06/02/2026
Thời sự
Gợi ý mâm lễ cúng ông Công ông Táo Tết Bính Ngọ 2026
11:20 06/02/2026
Gia đình
Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ: Xử lý website lậu giống như 'đuổi hình bắt bóng'
11:18 06/02/2026
Chuyển đổi số
10 lợi ích tuyệt vời của rau húng quế với sức khoẻ
11:18 06/02/2026
Tư vấn
Giải mã màn ẩn mình của 2 tên cướp ngân hàng ở Gia Lai
11:17 06/02/2026
VTC NEWS TV
Ông Nguyễn Văn Dũng được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM
11:16 06/02/2026
Tin nhanh 24h
Quá trình truy xét, bắt giữ các nghi phạm cướp ngân hàng tại Gia Lai
11:13 06/02/2026
An ninh hình sự
Tin tặc APT28 khai thác lỗ hổng nghiêm trọng trong Microsoft Office
11:00 06/02/2026
Khám phá
Nghi phạm cướp ngân hàng tại Gia Lai là kẻ trốn truy nã nhiều năm tội Giết người
10:57 06/02/2026
An ninh hình sự
Bước ngoặt thị trường ô tô châu Âu: Xe điện vượt xe xăng
10:56 06/02/2026
Giao thông xanh
Vì sao người dân Mỹ, châu Âu không dùng vòi xịt vệ sinh?
10:53 06/02/2026
Chuyện bốn phương
Danh tính hai tên cướp ngân hàng Vietcombank chi nhánh Gia Lai
10:53 06/02/2026
An ninh hình sự
Phản bác các quan điểm sai trái, lợi dụng bầu cử để gây mất đoàn kết trong Đảng
10:48 06/02/2026
Tin nóng
Tổng Bí thư Tô Lâm đến Phnom Penh, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước Campuchia
10:47 06/02/2026
Thế giới