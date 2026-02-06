Đóng

Kẻ gian chém nát vườn hoa ly Tết: Nạn nhân thất thần, 'mất hết rồi'

(VTC News) -

Tại vườn của anh Trần Ngọc Sướng (xã Mê Linh, TP Hà Nội) có hơn 1.200 gốc hoa ly bị kẻ gian chặt bông, thân cây bị chém nham nhở, không còn khả năng thu hoạch.

Hà Dương
