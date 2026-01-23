Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 23/1/2026 - XSTV 23/1

XSTV 23/1. Kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 23/1/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Trà Vinh quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSTV 23/1/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTV 23/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 23/1/2026 - Xổ số Trà Vinh thứ Sáu ngày 23/1/2026

Cơ cấu giải thưởng XSTV

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Trà Vinh gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, giá trị mỗi giải là 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, giá trị mỗi giải là 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, giá trị mỗi giải là 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, giá trị mỗi giải là 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, giá trị mỗi giải là 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, giá trị mỗi giải là 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, giá trị mỗi giải là 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé chỉ sai một số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải được 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé trúng chữ số ở hàng trăm nghìn và chỉ khác một chữ số ở bất cứ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt, giá trị mỗi giải là 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai gồm có đài Đồng Tháp, Cà Mau và TP.HCM sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Ba gồm có đài Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Tư gồm có đài Sóc Trăng, Đồng Nai và Cần Thơ sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Năm gồm có đài Bình Thuận, An Giang, Tây Ninh sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Sáu gồm có đài Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Bảy gồm có đài Bình Phước, Long An, Hậu Giang và TP.HCM sẽ mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật gồm có đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt sẽ mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 23/1/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.